Thom Yorke, Beyoncé, Elton John, Almodóvar… entre los preseleccionados a los Oscar 2020

Hoy se han anunciado los preseleccionados al Oscar en 9 categorías, entre ellas las de documental, animación, mejor película en lengua extranjera y los musicales. El año pasado muchos nos quedamos a cuadros cuando ‘Suspirium’, la canción compuesta por Thom Yorke para la adaptación del clásico ‘Suspiria’ de Dario Argento por parte de Guadagnino, era excluida de los nominados al Oscar a Mejor Canción, pese a que se había presentado. Concisa, emocionante y comprensible por cualquiera, ha terminado siendo con razón el tema más escuchado de toda la carrera en solitario del líder de Radiohead, pero no logró la nominación.

Este año, por sorpresa, Thom Yorke podría tener mejor suerte, pues ha sido preseleccionado con el tema ‘Daily Battles’ para la banda sonora de ‘Huérfanos de Brooklyn’. No lo tendrá nada fácil pues tendrá que competir con Pharrell y Chad Hugo con ‘Letter to My Godfather’ de ‘The Black Godfather’, ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ de Randy Newman de ‘Toy Story 4’, Elton John y Bernie Taupin por ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ del biopic de Elton ‘Rocketman’ y un par de canciones de la banda sonora de ‘El Rey León’. Y entre ellas hay otra canción de Elton John, con lo cual competirá contra sí mismo. Las canciones nominadas de la banda sonora de ‘El rey león’ son ‘Spirit’ de Beyoncé y ‘Never Too Late’ de Elton John y Tim Rice. Esta es la lista total de preselección:

“Speechless” from “Aladdin”

“Letter To My Godfather” from “The Black Godfather”

“I’m Standing With You” from “Breakthrough”

“Da Bronx” from “The Bronx USA”

“Into The Unknown” from “Frozen II”

“Stand Up” from “Harriet”

“Catchy Song” from “The Lego Movie 2: The Second Part”

“Never Too Late” from “The Lion King”

“Spirit” from “The Lion King”

“Daily Battles” from “Motherless Brooklyn”

“A Glass of Soju” from “Parasite”

“(I’m Gonna) Love Me Again” from “Rocketman”

“High Above The Water” from “Toni Morrison: The Pieces I Am”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” from “Toy Story 4”

“Glasgow” from “Wild Rose”

Entre los nominados a mejor banda sonora están Nicholas Britell por ‘The King’, Alexandre Desplat por el remake de ‘Mujercitas’, Daniel Pemberton por ‘Huérfanos de Brooklyn’, John Williams por ‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’, Randy Newman por ‘Historia de un matrimonio‘, Michael Abels por ‘Nosotros’, Hildur Guðnadóttir por ‘Joker’ y la banda sonora de ‘Frozen 2’, entre otras:

“Avengers: Endgame”

“Bombshell”

“The Farewell”

“Ford v Ferrari”

“Frozen II”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“The King”

“Little Women”

“Marriage Story”

“Motherless Brooklyn”

“1917”

“Pain and Glory”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Us”

Finalmente, los preseleccionados a Mejor Película de Habla No Inglesa son:

Czech Republic, “The Painted Bird”

Estonia, “Truth and Justice”

France, “Les Misérables”

Hungary, “Those Who Remained”

North Macedonia, “Honeyland”

Poland, “Corpus Christi”

Russia, “Beanpole”

Senegal, “Atlantics”

South Korea, “Parasite”

Spain, “Pain and Glory”