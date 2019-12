¿Es imposible que a un director de cine le gusten Almodóvar y Amenábar a la vez?

El Mundo publica un especial sobre las mejores películas del año votadas por varios directores. Gente como Isabel Coixet, José Luis Garci y Rodrigo Sorogoyen están en el jurado de las películas extranjeras, donde resultan ganadoras ‘El irlandés’ e ‘Historias de un matrimonio’; y gente como Borja Cobeaga y Jaume Balagueró están en el jurado de las películas nacionales, donde resultan ganadoras ‘Lo que arde’ y ‘Dolor y gloria’.

La lista nacional tiene la gracia extra de que vemos los votos públicos de hasta 6 directores por sus compañeros. Así, averiguamos que ‘La trinchera infinita’ es la película del año para Cobeaga y ‘Lo que arde’ para Isaki Lacuesta. Pero hay una curiosidad más: no hay una sola persona que haya votado a la vez por la cinta de Almodóvar y la cinta de Amenábar, casi como si las dos fueran excluyentes. Como si fuera imposible que como director te gustara el hacer de uno, y a la vez el del otro.

Así, encontramos quien ha votado a la vez por ‘Lo que arde’ y ‘Dolor y gloria’ (Isaki Lacuesta), por ‘Lo que arde’ y ‘Mientras dure la guerra’ (Arantxa Echevarría), por ‘Dolor y gloria’ y ‘La trinchera infinita’ (Borja Cobeaga) y por ‘La trinchera infinita’ y ‘Mientras dure la guerra’ (Echevarría, de nuevo); pero nunca un director o directora que haya votado por Almodóvar y Amenábar a la vez.

Por supuesto hay muchos críticos y gran parte del público que han disfrutado tanto ‘Dolor y gloria’ como ‘Mientras dure la guerra’ (por aquí conocemos a uno), pero es curioso lo que ha sucedido en esta tabla de directores profesionales: Lacuesta, Cobeaga y Juan Cavestany han votado por Almodóvar pero no por Amenábar; Jaume Balagueró y Echevarría por Amenábar pero no Almodóvar; y Meritxell Colell no ha votado por ninguno de los dos.