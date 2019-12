Camila Cabello, Bunbury, Sweet California, Liam Payne, Juice WRLD… en las listas de álbumes

Las listas de álbumes española no deja novedades importantes: ‘#ELDISCO‘ de Alejandro Sanz sigue liderando la de ventas y ‘Nibiru’ de Ozuna la de streaming. En cuanto a las entradas, las mayores en ambas tablas se producen de hecho en el top 6: en la de ventas entran, en dicha posición, Sweet California con ‘Hits Reloaded’, mientras en la de streaming lo hace Camila Cabello con ‘Romance‘.

‘Romance’ es también top 8 en la lista de ventas, mejorando el dato británico (14) pero no el estadounidense (3). De hecho, el segundo álbum de Camila no repite el top 1 alcanzado por su debut en España a pesar del éxito de ‘Señorita’, quizá porque ninguno de sus sencillos posteriores ha terminado de calar: el que mejor ha funcionado, ‘Liar’, solo ha sido top 92. A día de hoy, solo ‘Señorita’ aguanta en la lista de singles (24). ¿El as en la manga de Camila? ‘My Oh My’ con DaBaby, que ya se encuentra promocionando.

También entran en la tabla de ventas Bunbury con ‘Pequeño (XX Aniversario)’, en el número 10; el disco de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, en el 18; ‘Who’ de The Who, en el 23 (es top 3 en Estados Unidos); ‘LP1’ de Liam Payne en el 41 (decepcionante dato para el debut en solitario de este integrante de One Direction, que también está recibiendo malas críticas); ‘Origin of Muse’ de Muse en el 55, ‘SuperM The 1st Mini Album’ de la boyband surcoreana SuperM en el 74, ‘Monstruo’ de Cami en el 82 y ‘Decades: Live in Buenos Aires’ de Nightwish en el 93.

En cuanto a streaming, además de la entrada de Camila, la lista deja dos entradas de discos póstumos: ‘Bad Vibes Forever’ XXXTentacion debuta en el número 37, mientras ‘Goodbye & Good Riddance’ de Juice WLRD lo hace en el 50. El rapero ha fallecido este mes a los 21 años tras sufrir un colapso en el aeropuerto de Chicago.