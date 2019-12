Lizzo culmina su gran año con dos explosivas actuaciones en Saturday Night Live

No hay la más mínima duda que, guste más o menos, Lizzo ha sido uno de los personajes del año en el mundo de la música, y así lo ha reconocido la revista Time haciéndola portada de su último número. Y es que, tras años luchando sin demasiada suerte por hacerse un hueco en el disputado mundo del pop norteamericano, la explosión comercial de Melissa Jefferson llegaría con los primeros días de 2019, cuando lanzaba ‘Juice‘ como adelanto de su segundo disco, ‘Cuz I Love You‘. Este se ha convertido en un exitazo gracias sobre todo a, curiosamente, dos temas antiguos recuperados como son ‘Truth Hurts‘ –su primer número 1 en EEUU– y ‘Good As Hell‘.

Precisamente ambas canciones han servido a Lizzo para despedir este año tan glorioso para ella. Porque son las que la joven artista de Detroit ha escogido para interpretar en el estudio de Saturday Night Live, donde ha sido la penúltima invitada musical del programa en 2019.

Presentada por Eddie Murphy –que, de forma significativa, volvía 35 años después al programa en el que comenzó a labrar su popularidad–, Lizzo se situó primero ante una banda rock completamente integrada por mujeres para hacer una explosiva interpretación de ‘Truth Hurts’, para más tarde situarse en un escenario nevado con iconografía y, portando un smoking que mostraba su cuerpo desnudo por detrás, cantar ‘Good As Hell’ rodeada de elfas bailarinas.