Fallece Allee Willis, co-autora de la sintonía de ‘Friends’, ‘September’, de Pet Shop Boys…

Allee Willis ha fallecido esta Nochebuena a la edad de 72 años debido a un paro cardíaco. Aunque por nombre sea desconocida para el gran público, Willis es co-autora de una de las canciones más famosas de la historia de la televisión, ‘I’ll Be There For You’ de los Rembrandts, es decir, la sintonía de ‘Friends’. La artista llegó a afirmar que esta era la “canción más blanca que jamás he escrito”.

Y es que poco tenía que ver ‘I’ll Be There For You’ con otro de los grandes hits de todos los tiempos de los que Willis también fue una de las responsables: ‘September’ de Earth, Wind & Fire. Willis compuso este emblemático tema de música disco de manera totalmente colaborativa junto a Maurice White y Al McKay de Earth, Wind & Fire, y además co-escribió otros éxitos de la banda como ‘Boogie Wonderland’ e ‘In the Stone’. Willis trabajó también con Pet Shop Boys en ‘What Have I Done to Deserve This?’ con Dusty Springfield o con las Pointer Sisters en ‘Neutron Dance’.

Durante su carrera, a Willis tampoco le faltaron los reconocimientos por parte de la industria. La compositora y letrista ganó dos Grammys, uno en 1986 por su trabajo en la banda sonora de ‘Beverly Hills Cop’ y otro en 2016 por el álbum del musical de ‘El color púrpura’, y además fue nominada a los premios Emmy y Tony por su labor en ‘I’ll Be There for You’ y en la música del mencionado musical, respectivamente. En 2018 fue incluida en el Songwriters Hall of Fame. Willis además era coleccionista de artilugios raros y de memorabilia y también era monologuista y artista de performance.