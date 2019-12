Liam Payne / LP1

Liam Payne llegó a anunciar su disco de debut para enero de 2018, aquellos tiempos en que su tema junto a Rita Ora para ‘Fifty Shades Freed‘ se editaba y conquistaba las listas. Al final ha llegado casi 2 años enteros después, y lo cierto es que por el camino el ex One Direction no ha encontrado un mejor título para su primer disco largo que el bobo juego de palabras de ‘LP1’ (son sus iniciales y también las de “long play”), pero sí una larguísima lista de sencillos con los que le ha ido dando forma. Han sido casi una decena y todos están incluidos aquí en una secuencia de hasta 17 pistas y 55 minutos de duración.

Influido por artistas como Usher y Justin Timberlake, Liam Payne se ha apegado más o menos al R&B y al pop urbano actual para construir su “disco largo”. Él mismo lo ha entendido como una “playlist” que mostrara su gusto diverso y eso le ha servido algunas críticas terribles por su excesiva esclavitud de las playlists de moda de los grandes gigantes del streaming internacional. Liam Payne no ha arriesgado mucho en ese sentido, o peor, su mayor “riesgo” ha sido sonar algo bifóbico cuando pretendía mostrar un trío sexy en ‘Both Ways’, una canción muy The Weeknd para bien y para mal. Sin embargo, es cierto que la producción de todo el álbum es bastante elegantota, resultando solo desfasada en ‘Live Forever’, y bastante cohesiva pese a implicar a decenas de personajes, desde Zedd a Ryan Tedder pasando por Stargate, Steve Mac, The Monsters and the Strangerz y un inabarcable etcétera en estos dos años de compilar posibles hits.

Entre tantísimo sencillo, han destacado ya la muy Ed Sheeran co-escrita por Ed Sheeran ‘Stack It Up’ y la muy Ed Sheeran co-escrita por Ed Sheeran ‘Strip That Down’, pero la sorpresa es que cuando crees que vas a aburrirte de oír a Payne, el disco se reserva para su último tramo un arsenal de temas con bastante gracia: el mencionado single con Rita Ora ‘For You’, el guiño latino junto a J Balvin de ‘Familiar’, la divertida y ultrabailable ‘Polaroid’ junto a Jonas Blue y Lennon Stella, la contagiosa ‘Get Low’ y el irresistible falsete de ‘Bedroom Floor’. Es reseñable también la ausencia de baladitas ñoñas, en contraste con el disco de Camila Cabello, al menos hasta la final ‘All I Want (for Christmas)’, de la que lo mejor que puede decirse es que al menos no es una versión de Mariah Carey. Un disco bastante entretenido, a fin de cuentas, que es de lo que se trataba, posiblemente.

Calificación: 6,3/10

Lo mejor: ‘For You’, ‘Familiar’, ‘Polaroid’, ‘Bedroom Floor’

Te gustará si te gusta: el primer Justin Timberlake, The Weeknd, Rudimental, Ed Sheeran