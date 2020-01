‘+’ de Aitana y Cali y El Dandee se queda sin número 1 en España

Como en semanas anteriores sucedió con ‘Zorra’ de Bad Gyal, ‘Ritmo’ de Black Eyed Peas y ‘Vete’ de Bad Bunny, ‘+’ de Aitana y Cali y El Dandee ha tenido que confirmarse con el puesto 2 en la lista de singles en España. En el número 1 continúa ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj (ya platino), por lo que Aitana no puede decir que haya sumado otro top 1 a su carrera. Días después de su lanzamiento, la canción ha bajado al número 11 de Spotify España, por lo que parece que este número 2 logrado en su primera semana completa, será su máximo.

Esta lista recoge los datos de Nochebuena y Navidad y ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey sube hasta el puesto 11 (en otras ocasiones ha sido número 4). ‘Last Christmas’ de Wham! asciende hasta el puesto 21, mientras otros villancicos de Michael Bublé, Ariana Grande, Bobby Helms o Brenda Lee, reentran en la mitad baja del top 100.

Entre las novedades, ‘Prendío’ de rvfv llega al puesto 49, ‘Infeliz’ de Arcángel y Bad Bunny al número 80 y también aparecen por primera vez un par de villancicos: ‘Let It Snow’ de Frank Sinatra en el puesto 82 y ’Mistletoe’ de Justin Bieber en el puesto 85.