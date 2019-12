La Canción del Día: Rvfv reivindica la salsa como género callejero en ‘Prendío’, otro posible #1 de Omar Montes

En el stardom de la calle, de la auténtica calle, Rvfv –que en principio se le “Rufu”, pero es el alias de Rafael Ruiz Amador– está emergiendo como la próxima estrella de ese mundo que a muchos les resulta ajeno… aunque hasta dentro de poco: ya está confirmado en el cartel de Arenal Sound 2020, por ejemplo.

Hablamos de un chico de apenas 18 años nacido y criado en el muy humilde barrio de Pescadería, también conocido como La Chanca, en Almería. Despuntando gracias a su habilidad para rimar desde crío, debutó siendo aún un adolescente en 2017 y desde entonces ha ido captando más y más atención con sus temas de bellaqueo duro. 2019 ha supuesto su explosión completa gracias a uno de los temas más escuchados el pasado verano en España, el machacón y efectivo ‘Mirándote‘.

Eso le ha otorgado mayor atención por parte de otros artistas del género como Yung Beef, que contó con él en el delirante remix de 9 minutos de ‘Soy Bichote‘. Allí coincidió con Omar Montes, otra de los artistas más populares que funcionan al margen de la industria. Ahora este y Daviles de Novelda se unen a él para revitalizar un single que Rvfv había lanzado el pasado mes de abril, ‘Prendío’, y que ya había tenido su repercusión en la lista de singles de Promusicae meses atrás.

Hablamos de esa canción que a mi compañero Jordi le sugirió similitudes con ‘Addicted to You’ de Shakira… si bien no está acreditada. En realidad, ‘Prendío’ se parece a muchos otros temas inspirados en la salsa, como el de la colombiana. Aunque no es algo excesivamente original ni siquiera para su escena, porque Dellafuente ya lo hizo antes, Rvfv es tremendamente hábil al tomar ese género y adaptarlo a la idiosincrasia de la calle de hoy. En el pulido remix de Pablo Mas, un bombo contundente convierte la canción en un bop irresistible que, además, cuenta con nuevos versos del co-autor de ‘Alocao’ y Daviles.

En ellos se redunda en los orígenes muy modestos de los intérpretes y su ascenso de popularidad que les ha permitido dejar de meterse en líos para ganarse la vida. Significativamente, aunque no le excuse de nada, el MC almeriense ha eliminado la outro del tema original en la que cantaba un reprobable “Pescadería –que no “de cacería”, como se dijo– es la zona / no me junto con mariconas”. El efecto, en todo caso, ha sido inmediato: desde que se lanzó el remix el pasado viernes, el vídeo oficial ascendió directamente hasta el número 1 de tendencias de Youtube España y se ha mantenido allí hasta hace pocas horas, acercándose ya a los 1,5 millones de reproducciones. Tiene bastante punta de que podría convertirse en el segundo número 1 en la lista de singles de Omar Montes en pocos meses. Bailemos al ritmo del signo de los tiempos.



