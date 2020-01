El remix de ‘Highest in the Room’ con Rosalía, única entrada en la lista de singles española

La Navidad pasó y esto significa que un puñado de canciones que había salido de la lista de singles para dejar espacio a los villancicos que sonaron durante Nochebuena y Navidad vuelve a la tabla. De hecho, la mayoría de entradas de la semana en la lista de singles son re-entradas, la mayor de las cuales es ‘Loco contigo’ de DJ Snake, J Balvin y Tyga, en el top 40, alimentada por las playlists con lo mejor del año.

El número 1 de la semana vuelve a ser ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj, que ha podido con toda la competencia que se le ha acercado en las últimas semanas, incluido recientemente ‘+’ de Aitana con Cali y El Dandee, que baja del 2 al 4. En Spotify España sigue siendo la canción más escuchada, doblando las escuchas de ‘Alocao’ de Omar Montes y Bad Gyal, que se mantiene en el top 3. Ojo, sin embargo, con ‘Dance Monkey’ de Tones and I, pues sube al 2 y logra una nueva cima. ¿Será esta la canción que termine con el reino de ‘Tusa’ en nuestro país?

La única noticia que deja esta semana la lista de singles es la entrada, en el numero 19, del remix de ‘Highest in the Room’ de Travis Scott con Rosalía y Lil Baby. ‘JACKBOYS’, el EP que la incluye, es top 1 en Estados Unidos, pero el remix de momento no ha dado a la autora de ‘Malamente’ su primera entrada en el Billboard Hot 100, al menos de manera oficial. La canción, en su versión original sin artistas invitados, ya había sido número 1 en el chart americano.