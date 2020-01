El baile de ‘Futsal Shuffle 2020’ puede suponer un hit transversal para Lil Uzi Vert

Desde Philadelphia, Lil Uzi Vert es uno de los raperos más importantes antes de Atlantic Records y ahora de Roc Nation gracias al éxito de su debut ‘Luv Is Rage 2’, a su colaboración en ‘Bad and Boujee’ de Migos y a sus nominaciones para los premios MTV, Grammy o los Billboard. En su mayoría esas nominaciones se producían en las categorías de “nuevo artista” y “mejor hip-hop”, pero el hit actual del artista puede trascender géneros.

Y es que tras el pelotazo dado por ‘XO Tour Llif3’ en 2017, una canción que suma más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify, el artista lleva un tiempo presentando los sencillos del que va a ser su segundo álbum. Tras los promocionales ‘That’s a Rack’ y ‘Sanguine Paradise’, es el turno de un tema que está funcionando mucho mejor que esos dos, ‘Futsal Shuffle 2020’. Se considera el sencillo principal del largo y buena muestra de su inspiración, “dance”.

Sin casi cadencia trap, esta producción de Brandon Finessin, Starboy, Mayyzo y Loesoe cuenta con un superatractivo añadido trance que eleva la canción una y otra vez, como de manera más sosegada conseguía ‘Yeah’ de Usher. A su vez, acompañan una serie de arreglos burbujeantes que nos hacen pensar en un cruce entre PC Music y The Neptunes. Si eres capaz de dejar de lado esa letra empeñada en la ostentación y en el miembro viril del propio artista (“She suck my dick ‘til she get delirious” forma parte del estribillo, pero hay más), el tema se crece con un baile propio que se exprime en el recién estrenado videoclip. El título del tema viene de que Lil Uzi Vert quería conquistar el mundo en 2020 con este corte en verdad editado a finales de noviembre, y todo apunta a que podría ser así.



