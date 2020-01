Bilbao BBK Live confirma a Placebo y anuncia cambio de precio a partir del 15 de enero

Bilbao BBK Live ha confirmado a Placebo. Han pasado ya seis años desde que la banda de Brian Molko publicara ‘Loud Like Love‘, su último trabajo hasta la fecha, pero el grupo no ha parado de tocar en todo este tiempo para presentar su recopilatorio ‘A Place For Us to Dream – 20 Years of Placebo’ y además se encuentra preparando su nuevo disco.

Las entradas para esta jornada y para las del viernes y el sábado, así como los bonos para todo el festival, están disponibles y pueden adquirirse a precio promocional hasta el próximo miércoles 15 de enero a las 23:59h. El bono estándar tiene un precio de 140 euros + gastos y el bono + camping, de 158 euros + gastos, mientas las entradas de día están disponibles a un precio de 60 euros + gastos. El pago de los bonos puede efectuarse a plazos. El festival tendrá lugar en Kobetamendi, Bilbao, los días 9, 10 y 11 de julio de 2020.

Placebo se suma a los ya anunciados Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, FKA twigs, Bad Bunny, Perfume Genius, Caribou, Supergrass y The Rapture, algunos de los nombres más esperados de cartel a nivel internacional. En el apartado estatal cabe destacar la presencia de nombres consagrados como León Benavente, La Bien Querida, El Columpio Asesino o Triángulo de Amor Bizarro, y de tan prometedores como los de Califato ¾, María José Llergo, Omago o Erik Urano.