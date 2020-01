Kendrick Lamar ultima su nuevo disco, que integrará sonidos más “rockeros”

Kendrick Lamar es probablemente el artista de música popular más prestigioso del momento. Al margen de las ventas, tres de sus cuatro álbumes oficiales, ‘good kid, m.A.A.d city‘ (2012), ‘To Pimp a Butterfly‘ (2015) y ‘DAMN.‘ (2017), han recibido críticas excelentes y sido reconocidos por numerosas publicaciones especializadas como tres de los mejores discos de us respectivos años o, en general, de la pasada década (especialmente los dos primeros y siempre en posiciones muy buenas). ‘DAMN.’ incluso otorgaba a Lamar un premio Pulitzer, uno de los más prestigiosos que se dan en Estados Unidos, y siendo la primera vez que ese galardón era dado a un artista de hip-hop y no de jazz o música clásica. Por este motivo, cualquier paso de Lamar es seguido de cerca y con mucho interés, y el sucesor de ‘DAMN.’ es necesariamente uno de los más esperados del momento.

La próxima primavera se cumplen tres años desde el lanzamiento de ‘DAMN.’, y aunque Lamar no se ha ido a ninguna parte en todo este tiempo, y de hecho ha estado muy presente en el mundo de la música con el lanzamiento, en 2018, de la banda sonora de ‘Black Panther’, que fue tremendamente exitosa y ganó dos Grammys, el público empieza a estar impaciente por su continuación. De hecho, parece que esta se acerca y ahora se conocen datos un poco más concretos al respecto.

Ha sido el columnista de Billbord Bill Werde, con fuentes cercanas en la industria, quien ha asegurado en Twitter que la “grabación” del nuevo disco de Lamar “puede haber terminado” y que este “está integrando sonidos más rockeros”. El periodista no deja de aclarar que esto no significa necesariamente que la producción del quinto álbum de Lamar esté completamente cerrada, pues durante la grabación de un disco suelen producirse cambios inesperados. Pero sí es interesante el dato que Lamar haya optado por seguir una dirección rockera, quizá inspirado en el éxito reciente de artistas de emo-rap como el fallecido XXXTentacion, a quien Lamar admiraba. En cualquier caso, parece que la presencia confirmada de Lamar en varios festivales de verano como Bilbao BBK Live tiene una razón de ser…

Did anyone not named Beyonce release better, more meaningful back-to-back albums last decade than Kendrick Lamar? Are you interested to know that I hear from several friends that recording on the new album may finally be done? And that he’s pulling in more rock sounds this time? — Bill Werde (@bwerde) January 11, 2020

A lot of huge albums expected in 2020. I’ll be surprised if there’s one I listen to more closely the first time than this one. — Bill Werde (@bwerde) January 11, 2020

Also, just to be clear, just because recording had hit a point where folks believe it may be finished — albums go back to the studio all the time after this point, and for a million different reasons. — Bill Werde (@bwerde) January 11, 2020