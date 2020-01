‘Dolor y gloria’ o ‘La trinchera infinita’: 10 asaltos históricos al Goya a Mejor Película

Este sábado se celebra una nueva edición de los Premios Goya, con las casas de apuestas oficialmente apuntando a ‘Dolor y gloria‘ como clara favorita, tras triunfar en los Premios Feroz. La película ha sido nominada en los Oscar a Mejor Película Extranjera, también con el reconocimiento a Antonio Banderas como nominado a Mejor Actor, entre otros logros internacionales. Sin embargo, eso no ha sido nunca determinante para la Academia de Cine, que en ocasiones ha coincidido con la repercusión crítica internacional, y en ocasiones no.

‘La trinchera infinita‘ es su más directa rival tras triunfar en los Premios Forqué, pues Aitor Arregi y Jon Garaño no dan tregua, no conocen todavía película mala y su visión sobre un lado más desconocido de la Guerra Civil española ha supuesto otra de las mejores películas de 2019. A falta de que ‘O que arde’, ‘Intemperie’ o ‘Mientras dure la guerra’ puedan dar la sorpresa -como más de una vez ha pasado con un film que no era favorito-, recordamos 10 enfrentamientos históricos de estos directores al Goya a Mejor Película.

‘Mujeres al borde’ derrota a ‘Remando al viento’

Los Goya no existían en los tiempos de ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’ (1984), pero sí en los de ‘La ley del deseo’ (1987). Almodóvar contaba durante la promoción de ‘Julieta’ “lo que le dolió” que esta cinta no lograra ninguna nominación, como recoge Fotogramas: “Recuerdo que ‘La ley del deseo’ no consiguió ninguna nominación a los premios Goya, que ya existían por aquella época. Ninguna. Eso me dolió. Porque entonces sí necesitábamos un poco de respaldo. A mí esa ausencia me dolía no por mí, pero sí por mi equipo. Que no estuvieran Carmen y Antonio me pareció flagrante. Era un agravio en toda regla. Como que ni Victoria Abril ni Marisa Paredes hayan ganado nunca nada por ninguna de mis películas. Carmen empezó a ganar premios después, menos mal. Pero que este año, gente como el montador Pepe Salcedo no haya estado nominado por ‘Julieta’, me ha dado mucha pena”. Con ese “después”, Pedro se refiere a “Mujeres”. Porque sí hubo suerte para el director manchego en la tercera edición de los premios. Carmen Maura era reconocida como Mejor Actriz, María Barranco como Mejor Actriz de Reparto, Pedro en Mejor Guión y finalmente “Mujeres” ganaba el galardón a Mejor Película. La de Mejor Director, y otras 5 estatuillas más, eran para Gonzalo Suárez por ‘Remando al viento’, aquella co-producción hispano-noruega… ¡protagonizada por Hugh Grant!



‘Átame’ pierde contra ‘Ay, Carmela’

Como todos sabemos, Pedro Almodóvar y Carmen Maura partieron peras rápidamente y la cosa no pudo sino empeorar cuando dos años después de “Mujeres”, ‘Ay, Carmela’ fue proclamada Mejor Película en detrimento de ‘Átame’. Todo el equipo de ‘Ay, Carmela’ se comía con patatas al de Átame. Atentos:

-Andrés Pajares derrotaba a Antonio Banderas

-Carmen Maura a Victoria Abril

-María Barranco a Lolés León

-Gabino Diego a Paco Rabal

-Carlos Saura a Almodóvar en Dirección.

Y para más inri, el Mejor Guión Original (pues el de ‘Ay, Carmela’ era adaptado), no fue para Pedro sino para Montxo Armendáriz por ‘Las cartas de Alou’.



‘Todo sobre mi madre’ gana a ‘Solas’

Corriendo un tupido velo por encima de ‘Tacones Lejanos’, ‘Kika’, ‘La flor de mi secreto’ y ‘Carne trémula’, en unos casos más merecido que en otros, llegamos a la gran reconciliación de Almodóvar con la Academia tras una década de ninguneo. ‘Todo sobre mi madre’ se hacía con el Premio a Mejor Película, Cecilia Roth sería Mejor Actriz y Pedro Mejor Director, si bien se le escaparía el galardón a Mejor Guión. Este sería para Benito Zambrano, también Mejor Dirección Novel por ’Solas’, cinta que saldría más que viva de esta rivalidad, con hasta 5 estatuillas. Curiosamente, Benito y Pedro volverán a competir en la noche de este sábado con ‘Intemperie’. Y ojo porque en este artículo de El País varios votantes anónimos dan su opinión, revelando que podría haber sorpresa en favor de ‘Intemperie’, última en las apuestas.



‘Hable con ella’ pierde contra ‘Los lunes al sol’

¿He dicho reconciliación? Prepárense que vienen curvas: ‘Hable con ella’, como todos recordamos a la postre ganadora del Oscar a Mejor Guión (!), era la gran derrotada de aquella noche en los Goya a principios de 2003. ¿El responsable? El filme de Fernando León de Aranoa que hablaba del paro en España, ‘Los lunes al sol’, en una ceremonia que muchos recordaréis como marcada por el “No a la guerra”. ‘Los lunes al sol’ se llevaba los premios de la Mejor Dirección, Mejor Película, Mejor Actor para Bardem, Mejor Secundario para un aún no tan conocido Luis Tosar… y así. De nuevo, Almodóvar perdía el Mejor Guión contra Enrique Brasó y Antonio Hernández por ‘En la ciudad sin límites’, una película muy mona por otro lado. Quizá Pedro pudo alegrarse por Geraldine Chaplin, Fernando Fernán Gómez, y ahora también por Leonardo Sbaraglia…



‘La mala educación’, arrasada por ‘Mar adentro’

Si ‘Hable con ella’ no triunfaba en los Goya en otra era dorada para Almodóvar, tampoco lo haría la un pelín controvertida ‘La mala educación’, algo desigual en el desarrollo de sus diferentes relatos. ‘Mar adentro’ sería un taquillazo en España, también se haría con el Oscar a Mejor Película Extranjera y en ese caso sí había correspondencia transoceánica entre ambas Academias. No hubo color y ‘Mar adentro’ se llevó 14 de los 15 Goyas a los que aspiraba, dejando atrás la icónica imagen en que Pedro le entregaba a Amenábar un Goya por ‘Los otros’. Sus frases de uno hacia otro han sido públicamente educadas, pero Almodóvar abandonaría la Academia de Cine muy poco después, oficialmente “en protesta por el sistema de votación” de los Goya. ¿Os imagináis –¿OS IMAGINÁIS?– que ‘Mientras dure la guerra’ es la gran ganadora de este sábado?



‘Volver’ gana a ‘El laberinto del fauno’… sin estar Pedro

Tan sonada fue su salida de la Academia, que Pedro Almodóvar no acudió a los Goya de principios de 2007 pese a la buena recepción crítica que había tenido ‘Volver’. Como oliéndose que ‘El laberinto del fauno’ se iba a llevar todo por su excelente unión de fantasía, historia y crítica social, se quedó en su casa y envió a Penélope por si acaso. El resultado es que quedó muy mal porque Guillermo del Toro solo pudo arañar a Pedro el Mejor Guión -cómo no- por ‘El laberinto del fauno’, pero para ‘Volver’ fueron la Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.



‘La piel que habito’ pierde contra ‘No habrá paz para los malvados’

Como si fuera lo suyo irse de la Academia antes de hacer una película buena, y volver después de hacer una regulera, con motivo de ‘Los abrazos rotos’, Alex de la Iglesia consiguió que Pedro volviera a la Academia en 2010. Y además en un año en que estaba nominado. “No te lo van a dar”, le tranquilizó Alex de la Iglesia, para que su asistencia fuera una absoluta sorpresa y no se dejara ver por ningún lado. El asunto quedó bastante simpático. Obviamente ‘Los abrazos rotos’ no ganó nada -triunfó ‘Celda 211’- y la siguiente competición seria de Almodóvar fue con ‘La piel que habito’, que perdió contra ‘No habrá paz para los malvados‘. Los thrillers pasaban al primer plano…



‘Loreak’ pierde contra ‘La isla mínima’

Terminado el icónico desidilio de Pedro con la Academia, al fin llegamos a otra batalla relevante para la noche que nos ocupa. En la edición de principios de 2015, ‘Loreak’ logra llegar a ser nominada a Mejor Película, lo cual tuvo todo el mérito del mundo en su caso: se trataba de una cinta pequeña, modesta y rodada en euskera, que podía haber dado perfectamente la campanada… de no haber sido más minoritaria aún que ‘Pa negre’, ganadora en 2011. Es un año excelente para el cine español con cintas como ‘La isla mínima’ (la gran ganadora de la noche), ‘Magical Girl’ y la co-producción ‘Relatos salvajes’, pero el mérito por llegar hasta ahí de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga es máximo. Ya habían llamado un poco la atención con la aún más independiente ’80 egunean’ y con esta cinta entre Kieslowski y Haneke, llegarían a representar a España en los Oscar, por desgracia sin suerte.



‘Handia’ pierde contra ‘La librería’

Hace un par de años se celebraba la gran puesta de largo en los Goya de Aitor Arregi y Jon Garaño. Con ‘Handia’, ya no acudían con 2 tristes nominaciones -Mejor Película y Mejor Música-, sino con 13. Se fueron de allí con hasta 10 premios, pero seguramente muy disgustados porque se les escaparon los más importantes. Era ‘La librería’ de Isabel Coixet quien ganaba Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado, mientras ‘Handia’ se conformaba con Mejor Guión Original y los técnicos. ¿Qué suerte correrán Arregi y Garaño (y José Mari Goenaga) con ‘La trinchera infinita’? ¿No les debe la Academia un reconocimiento al fin a lo grande? Y sobre todo, ¿cuál podría ser “La librería” de este año?



‘Julieta’ pierde contra ‘Tarde para la ira’

Y la misma pregunta sobre su suerte cabe hacerse sobre Almodóvar, si recordamos su último paso por los Goya. Tras los malos resultados de ‘Los amantes pasajeros’, Almodóvar recuperó credibilidad con ‘Julieta’… pero no la suficiente. De 7 nominaciones solo se llevó 1 galardón -eso sí, tan gordo como el de Mejor Actriz para Emma Suárez-, siendo la gran ganadora a Mejor Película ‘Tarde para la ira’, y Bayona el Mejor Director por ‘Un monstruo viene a verme’. Almodóvar y Academia, ¿en qué punto de amor estáis 13 años después de ‘Volver’?