Nasty Cherry / Season 1

Por supuesto, tiene algo de oportunista bautizar a su EP debut ‘Season 1’, publicado casi al tiempo que se estrenaba en Netflix el docu-reality ‘I’m With The Band’, en el que descubrimos cómo y por qué Charli XCX decide crear un grupo pop de chicas. Que no una girl-band, puesto que Nasty Cherry tiene más que ver musicalmente con The Runaways o The Go-Go’s que con Little Mix o Fifth Harmony. Juzgaremos convenientemente esa serie en una reseña ad-hoc, pero en este caso toca hablar de lo que da de sí este primer disco del cuarteto.

Aunque puede parecer que Nasty Cherry es un invento contra-natura –para más inri, integrado por dos no-músicos: la modelo Gabi Bechtel, aquí cantante, y la decoradora cinematográfica Georgia Somary, ahora bajista– que enervará a los más puretas del lugar. Sin embargo, no se trata de otra cosa que una formación creativa de gente con cierto talento y cosas en común (Charli XCX es, en este caso, el nexo de unión) para que hagan juntas la mejor música que sean capaz. ¿Acaso no es lo que hacen también los actuales U2, Metallica o Red Hot Chili Peppers, por citar tres iconos puretas?

Sea como sea que las hagan (la serie revela que su proceso creativo no difiere tanto del de cualquier otro proyecto musical, y que la injerencia de Charli es mínima), el caso aquí es que ya canciones como ‘Win’ –su hit incontestable, una canción fantástica cuyo mensaje, ese simple “Necesito ganar”, gana sentido cuando se conocen sus circunstancias personales–, ‘What Do You Like In Me’ –incomprensiblemente no incluida en el EP, siendo de sus mejores composiciones–, la muy MUNA/Haim ’Live Forever’ y la saltarina ‘Music With Your Dad’ son logros suficientes como para tomarse en serio a Nasty Cherry. Y tomándonoslas así de seriamente, lo cierto es que ‘Season 1’ es un disco agradable y entretenido que quizá no cambie la vida de nadie pero sí hace pasar un cuarto de hora entretenidillo.

De las (pocas) novedades, la inicial ‘Brain Soup’ es una cuca aproximación al universo del Prince de los 80, mientras que ‘Fuck Modern Love’ fracasa (pese a sonar como si Lana Del Rey cantara un tema de The 1975) por un estribillo muy pobre, que no aprovecha un gran pre-coro. La broma del saludo previo al último corte, pese a ser muy ellas (quien vea la serie lo comprenderá), es un poco tomadura de pelo que bien podrían haberse ahorrado para incluir alguna otra novedad… o incluso la añorada ‘What Do You Like In Me’: su ausencia es claramente la peor decisión que han tomado en su corta carrera. Sus letras, sin ser la caraba, al menos son honestas y no caen en demasiados tópicos.

No creo que haga demasiado spoiler si digo que ‘Season 1’ no sólo es el debut de Nasty Cherry sino que podría ser también su último disco. Puede parecer poca cosa, pero diría que este experimento audiovisual y artístico auspiciado por Charli XCX podría pasar a la historia como las Spinal Tap del pop contemporáneo (o algo parecido). Pero es que además, de desaparecer, nos dejaría un póker de canciones bien monas cuyo recuerdo no desaparecerá así como así. Que ya es decir.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Win’, ‘Music With Your Dad’, ‘Live Forever’

Te gustará si te gustan: la Charli XCX de ‘Sucker’, MUNA, The Aces, la primera Sky Ferreira.

Escúchalo: Spotify