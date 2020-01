El éxito del #DollyPartonChallenge: del despelote de Diplo al zasca de Grindr a Eminem

Dolly Parton vuelve a estar de actualidad, si es que alguna vez se fue a algún lado. Esta semana hablábamos de la vigencia de su clásico ‘Jolene’, que tan versionado ha sido por artistas de tan distinto pelaje y nuestro colaborador Jaime Cristóbal, además de subrayar sus cualidades musicales, apelaba a Parton como fenómeno social. Indicaba en el nuevo texto de su sección “Hit de Ayer“, a raíz de la realización del podcast “Dolly Parton’s America” que “en mitad del mandato de Trump, con su país metido de lleno en una guerra ideológica entre dos Américas bien distintas, en el público que va a ver a Dolly parecen convivir con total armonía y respeto familias de claro corte tradicional derechista, viejos amantes del country tradicional, aficionados a música indie, y público LGTBI+”.

Varios comentaristas recalcabais, con mucha razón por otro lado, que Dolly Parton es actualidad también por un meme, el #DollyPartonChallenge. Por petición popular, he aquí una pequeña compilación de lo mejor que ha dado de sí este curioso fenómeno. La autora de ‘I Will Always Love You’ subía a Instagram hace una semana un collage formado por 4 fotos suyas, cada una idónea para una red social: la profesional para LinkedIn, otra formal para Facebook, una más mónguer para Instagram y la más atrevida para Tinder. “Consigue una mujer que pueda hacerlo todo”, retaba el texto, para alucine del mundo por el tanto que se había sumado de nuevo.

Eran muchos los usuarios y también los famosos que decidían seguir el #DollyPartonChallenge, desde la ahijada de Dolly Miley Cyrus a Will Smith pasando por Sharon Stone, Jared Leto, Tegan & Sara, Janet Jackson (confundiendo un poco Facebook con Instagram) e incluso Pablo Iglesias, este escudándose -para esto sí- en su CM. Entre los más llamativos en su adaptación, hay que destacar los casos de Diplo y los de Eminem. El bueno de Thomas ha pasado olímpicamente de cualquier formalidad para subirse de todas formas sin camiseta, mostrando eso sí una preciosa peluca rubia en la foto de Instagram que en su caso podría haber caído en cualquier lado. En cuanto a Eminem, estos días triunfando con ‘Music to Be Murdered By‘, ha sido mucho más listo que Jonas Brothers, pues donde estos han escogido para Tinder una portada de espaldas en formato trío que no les va a valer ni un “match”; Eminem apostaba directamente por cambiar Tinder por Grindr para recordar su icónica y explosiva foto desnudo, ciertamente más homoerótica que las míticas portadas de los Smiths. Mientras muchos usuarios le recordaban su uso reiterado de la palabra “faggot” (“maricón”) en sus letras, la propia App le daba un buen zasca, preguntándose quién era este.

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM — Dolly Parton (@DollyParton) January 21, 2020

please add me to your LinkedIn network #dollypartonchallenge pic.twitter.com/1Ixo8D5svq — Thomas Wesley (@diplo) January 24, 2020

Did I do this right? pic.twitter.com/ZkoV5T4yxB — Marshall Mathers (@Eminem) January 24, 2020

Will Smith has joined in on the fun! (📽️: Will Smith) #dollypartonchallenge pic.twitter.com/bBs9hLnDnp — ESSENCE (@Essence) January 24, 2020