En diagonal: ‘Supervision’ de La Roux decepciona

La Roux ha protagonizado esta semana unas extrañas declaraciones en las que ha decidido criticar a Ellie Goulding como si fuera 2009. Ha dicho que no tiene nada en contra de la autora de ‘Delirium’, pero que ella “no va a hacer música tan aburrida”. Las palabras de Elly Jackson sonarán totalmente irónicas a quien compruebe las mediocres valoraciones que su nuevo disco, ‘Supervision’, que sale hoy viernes, está dejando en los medios especializados.

Mucho ha cambiado desde aquel excelente debut de La Roux que ganaba un Grammy. ¿O no tanto? Si ‘Trouble in Paradise‘ se dejó a muchos fans por el camino a pesar de ser un disco notable, ‘Supervision’ no plantea un escenario mucho mejor: ni sus singles han calado ni el disco está gustando mucho entre sus seguidores. En primera escucha, que un álbum de música pop deje una impresión tan endeble no es buena señal. Y la razón es sencilla: no parece haber aquí ni melodías tan magnéticas como las de ‘Uptight Downtown’ o ‘Bulletproof’ ni la variedad de aquellos dos primeros trabajos de La Roux sobre todo en cuanto a patrones rítmicos. La raquítica producción de las canciones puede ser una decisión artística, pero en pleno 2020 suena anacrónica y poco gratificante.

Las foros están dejando similares críticas a este disco, por cierto, producido por Jackson junto a Dan Carey y autoeditado. Aunque hay a quien le ha satisfecho el disco, como al usuario de nuestros foros cucu, que ha escrito “Madre mía SUPERVISION”, la mayoría de comentarios no son tan entusiastas. Victornoe considera que “no está tan mal”, pero critica que “todo suena muy igual” en referencia a “ese ritmillo midtempo relajado” que manda en todo el álbum, y destaca el tema ‘Everything I Live For’. Otros son más duros con ‘Supervision’ y si Apoarttc opina que es un “coñazo importante” porque “todas suenan igual y las mejores ya las había sacado”, a lo que añade que “no ayuda que todas duren 5 minutos”, Xanti sentencia que “el nuevo disco es la crónica de un desastre anunciado”.

Opiniones parecidas encontramos en foros anglosajones como Popjustice. La impresión general que está dando ‘Supervision’ es que el sonido de La Roux no ha evolucionado en un lustro de silencio, y hay quien de hecho considera el disco “la parte 2 de ‘Trouble in Paradise'”. Aunque hay fans contentos con el disco porque “a veces más de lo mismo es justo lo que busco”, otra persona se muestra “fascinada por lo cutre, aburrido y repetitivo que suena en una primera escucha”. Finalmente, otro usuario comparte la siguiente reflexión: “No me importa que un artista saque tres discos uno detrás de otro sin cambiar demasiado su sonido, pero no mostrar ni un poco de evolución en 11 años de historia es, o bien holgazán, o bien prueba de que no tienes mucho más que aportar”. Pronto, nuestra crítica de ‘Supervision’.