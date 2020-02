En diagonal: ¿pueden los pósters de Calvin Klein ser lo mejor de ‘Changes’ de Justin Bieber?

Justin Bieber publicó en 2015 un discazo que nadie vio venir, pero que terminó nominado a los Grammy y con razón, por lo que las expectativas sobre un sucesor que se ha tardado 5 años en armar eran altas. ¿Demasiado altas? Quizá, pero también es cierto que en la industria de la música pop estamos entrenados para meltdowns. Se nota a la legua que cierta parte del público no puede estar más ready con el hacha en la mano, pero lo cierto es que los singles del álbum tampoco están funcionando tan mal como algunos quieren creer. ¿Qué pasará con ‘Changes’, por tanto?

La primera escucha el disco deja una impresión muy clara, que ‘Changes’ se divide en 3: comienza con una serie de medios tiempos de R&B, con sintes en modo ambient, oníricos y bastante elegantes (todos co-producidos por su mano derecha Poo Bear junto a otras variadas personas entre las que no está BloodPop). Después, en el tramo intermedio del largo-larguísimo aparecen los featurings amigos de superestrellas del tamaño de Post Malone, Lil Dicky, Travis Scott y Kehlani. Y finalmente, el disco termina con una sucesión de baladitas, canciones con chasquidos, más guitarritas y ternura, donde ha de hallarse algún tipo de “grower” de momento algo difícil de detectar en una secuencia que suena bien armada y cohesiva, pero también falta de tijera.

La canción por la que apuestan las grandes playlists internacionales de novedades es la colaboración con Post Malone por razones evidentes, pero también es reivindicable el encanto de algunas producciones como ‘Available’ o ‘Habitual’. Las primeras críticas no están siendo demasiado entusiastas y así Alexis Petridis en The Guardian, que puntúa el álbum con 3 estrellas sobre 5, indica que el álbum parece “moderado y sin pretensiones, cosas curiosas para el pop convencional”, concluyendo que es “como un regreso indefinido más que un regreso deslumbrante”.

Mientras en nuestros foros el disco no ha despertado mucho interés, en Popjustice no han tardado en bromear sobre la edición exclusiva para unos grandes almacenes estadounidenses, que incluye extras y 4 tipos de póster de las sesiones de Justin Bieber para Calvin Klein. El propio artista lo promocionaba ayer en Twitter. Así, dice un usuario, se ha contentado “a las chicas y a los gays”. De momento, todo son críticas: “llevo 4 canciones y es lo que cabría esperar: R&B para Spotify, brillante pero vacío, sobre amor, plagado de letras efusivas, con Justin sonando mortalmente aburrido todo el rato”. Otro indica: “¿por qué la mitad de estas canciones tienen la misma letra? Son todas “dónde estás”, “por qué estás ocupada”, “estás libre”, “te necesito conmigo”, “vive en mi cama”, “cuando vengas, necesítame, incluso aunque estés aquí”, “cuándo llegas””. Y otro concluye que “todas las canciones suenan igual y él canta jodidamente aburrido”. En los próximos días habrá que ver cuánto puede crecerse el encanto de ‘Changes’.

Oh yeah almost forgot. Dropping exclusive albums at @Target that have 4 different exclusive posters from my @CalvinKlein underwear shoot. #CHANGES

— Justin Bieber (@justinbieber) February 13, 2020