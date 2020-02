The Strokes estrenan el posible hit de su nuevo disco: escucha ‘Bad Decisions’

The Strokes habían allanado el camino para la llegada de ‘The New Abnormal’, su nuevo disco, con el estreno en directo de dos temas nuevos, ‘At the Door’ y ‘Bad Decisions’ (antes ya habían presentado ‘The Adults are Talking’ y ‘Ode to the Mets’). El primero llegaba de manera oficial a las plataformas de streaming hace tan solo unos días, y hoy es el turno del segundo.

Si ya se conocen los detalles principales de ‘The New Abnormal’, como su fecha de lanzamiento (el 10 de abril) y su tracklist, que incluye 9 pistas, además de su portada, la comparación de ‘At the Door’ y ‘Bad Decisions’ a la que ya daba lugar sus directos parece confirmar que el sucesor de ‘Comedown Machine‘ aunará momentos más propios de The Voidz con otros más propios de los primeros Strokes. Como ya decíamos, ‘Bad Decisions’ suena a los segundos y, por tanto, también un poco a los New Order de ‘Low-life’ o a los primeros The Cure. Es la canción pop de las dos, pero su fondo y forma son más bien post-punk.

¿Es este el verdadero primer single de ‘The New Abnormal’? Al menos sí recibe un vídeo más propio de un primer single que el de ‘At the Door’: dirigido por Andrew Donoho, el clip de ‘Bad Decisions’ está ambientado en un programa de televisión de los años 70 (la letra menciona “Moscú 1972”) que pasa de lo divertido a lo siniestro en un abrir y cerrar de ojos.