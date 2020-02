María Laín vuelca su “corazón destroyer” en un disco sobrado de electricidad

María Laín es una cantautora madrileña de ascendencia sueca que acaba de editar su segundo largo, ‘B-Side’. Es la culminación hacia la electricidad del sonido adelantado en su primer disco, ‘More or Less‘, que a su vez suponía una evolución de Laín respecto a los sonidos más clásicos y bohemios, del vals al jazz, presentados por ella en su EP de debut, ‘Asymmetry‘.

En este nuevo trabajo producido por David Baldo, Laín reviste la vulnerabilidad de sus letras con influencias que van de “Portishead” a “Peter Gabriel” pasando por “Radiohead, Eels o Elliott Smith”. Títulos tan carismáticos y contemporáneos como ‘Whatsapp Audio’ o ‘Corazón Destroyer’ se suceden a través de sonidos que remiten al slowcore (‘Corazón Destroyer’) tanto como al sonido de PJ Harvey, Hole o, barriendo para casa, el de Hinds o la primera Maika Makovski (‘Marcian’, ‘No News Are Bad News’). Por otro lado, el sonido de rock de raíz americana asoma en la balada con guitarras y voces autodobladas de ‘A Horse in a Shoe Box’, mientras los ecos de aquel primer EP regresan en la breve ‘Focus’, que comienza a piano para luego atravesar una etapa Beatles y otra etapa Bowie.

Si la electricidad que manda en ‘B-Sides’ no excluye lo variado y da lugar a un trabajo por momentos sucio y sin voluntad de contener la rabia, como en el single ‘Fast Food’, también hay en él espacio para la intriga y el misterio. Es el caso de la mencionada ‘Corazón Destroyer’, una colaboración con Luis Basilio (Los Nastys) en la que es difícil no escuchar, aunque sea de manera vaga, a David Lynch o a la Lana Del Rey de ‘Ultraviolence‘. Su oscuro videoclip, recién estrenado, juega con la estética VHS y reafirma las posibles inspiraciones.