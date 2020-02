Finneas, criticado por su consejo a los artistas jóvenes

Finneas, hermano y productor de Billie Eilish, y ganador de varios Grammys por su trabajo en el debut de la segunda, el más vendido de 2019, ha compartido un consejo en Twitter que se le ha tornado en contra. Ha escrito: “Un consejo para artistas jóvenes: creo que “probar suerte” está sobrevalorado. Trabajad muy duro solos o junto a vuestros amigos más cercanos. Haced arte tan bueno que hable por sí mismo. No molestéis a la gente para que trabaje con vosotros, dejad que ellos se acerquen a vosotros”.

El mensaje de Finneas ha sido criticado por varios usuarios de la mencionada red social, que han contestado al músico que él procede de una familia con conexiones en el mundo del entretenimiento y en concreto en Hollywood (sus padres son actores), por lo que puede haberlo tenido más fácil para triunfar. Un usuario ha escrito: “Aquí va mi consejo: revisa tu privilegio. Algunos de nosotros tenemos trabajos a tiempo completo y estamos desesperados por escapar esas condiciones. Mi padre era mecánico y ni siquiera puedo permitirme pagar su funeral. Tengo 700 dólares en mi cuenta del banco. Así que sí, probaré suerte”. Otra usuaria recuerda a Finneas que él es blanco y por tanto no ha experimentado el racismo que “impide” a ciertas personas de color prosperar en la industria de la música, y otro apunta que el hecho de que Finneas y Billie hayan triunfado con su música hecha por ellos mismos desde su habitación no significa que esta manera de trabajar le funcione a todo el mundo.

La expresión usada por Finneas en su consejo, “shooting your shot”, la cual procede del mundo del baloncesto, puede ser interpretada de varias maneras, como recuerdan varios usuarios en Twitter: o bien probar suerte una vez con un objetivo y si nada ocurre con este, abandonarlo, o bien “molestar” a la gente para promocionar el trabajo propio hasta tener la suerte de ser “descubierto” por una persona importante. En cualquier caso y pese a que el consejo de Finneas puede haber sido desafortunado, ninguna de las personas críticas con el autor de ‘Blood Harmony‘ restan mérito a la calidad de su trabajo como productor ni tampoco al talento de su hermana.

A piece of advice to young creatives. “Shooting your shot” is promoted widely and I think honestly, it’s a little overrated. Work super hard alone or with your closest friends. Make shit so good it speaks for itself. Don’t pester people to work with you, let them come to you

