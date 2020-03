Soccer Mommy / color theory

Soccer Mommy, el proyecto de Sophie Allison, llega a su segundo disco tras haber llamado la atención en el entorno underground con canciones de su debut como ‘Your Dog‘ y ‘Cool‘. Playlists de Spotify como “Sad Indie”, “Feel Good Indie Rock” y “Ultimate Indie” son sus mayores fuentes de popularidad, lo cual dice bastante sobre lo que nos encontraremos en este disco que recibe el nombre de ‘color theory’, y que Sophie Allison ha explicado que trata sobre los demonios que le vuelan la cabeza (‘lucy’), la enfermedad terminal que su madre ha padecido durante una década (‘yellow is the color of her eyes’), la manipulación que puede llevarle a impedir alzar la voz (‘stain’) o la depresión en el acercamiento a la vida adulta (la práctica totalidad del álbum).

Sophie Allison nació en 1997, el año de edición de ‘OK Computer’, y la influencia de los Radiohead de mediados y finales de los 90 es tan patente que una de las pistas casi, casi se llama ‘Climbing Up the Walls’. La mencionada ‘yellow is the color of her eyes’ tiene tanto del inicio de ‘Subterranean Homesick Alien’ como de las estrofas de ‘Creep’, e incluso cuando el disco decide acercarse a los sonidos ambiente (‘night swimming’), o a un mínimo de virguería (‘gray light’) recuerda a la banda de Jonny Greenwood.

Otra influencia fundamental en este disco parecen Deerhunter, muy especialmente ‘crawling in my skin’, que prácticamente es una composición de los de Bradford Cox, aunque solo sea porque el productor escogido para el álbum es Gabe Wax, que fue un ayudante de ingenieria de sonido en ‘Monomania‘ y ha trabajado en varios álbumes de The War on Drugs. Las guitarras eléctricas crudas y sórdidas de todo el álbum nos llevan por tanto de manera continuada al underground de los 90, también con referencias como los Sonic Youth más pop, Pixies o Yo La Tengo, pero eso no quita fuerza dramática a algunas de las composiciones.

Así, la “outro” de ‘yellow is the color of her eyes’ es absolutamente abrumadora en su enfrentamiento a la muerte (“quererte no es suficiente / aún estarás bajo tierra cuando todo acabe / reconoceré el día cuando llegue / sentiré frío cuando me apaguen el sol”), mientras que las melodías de ‘circle the drain‘ y ‘crawling in my skin’ podrían haber sido hits de la era MTV en la década que parece haber inspirado principalmente todo este álbum.

‘color theory’ tiene tiempo de dejar alguna pequeña nota de humor e ironía, como en esa ‘royal screw up’ que Soccer Mommy dice haber escrito en 20 minutos (“te pones tu armadura y salvas a chicas guapas como yo”), pero nunca termina de dejar de lado cierta amargura (“quiero una respuesta para todos mis problemas / pero no hay respuesta porque yo soy el problema, ahora y siempre”), resultando más que nada un reflejo de la alienación y la frustración post-adolescente. Seguro que una generación puede identificarse con su visión oscura del mundo, y otra algo mayor recordará junto a ella unas cuantas cosas.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘yellow is the color of her eyes’, ‘circle the drain’, ‘crawling in my skin’, ‘lucy’

Te gustará si te gusta: Deerhunter, Torres, los Radiohead entre ‘The Bends’ y ‘OK Computer’