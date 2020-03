Escucha lo nuevo de The Killers, Soleá Morente, Four Tet, Mala Rodríguez, Betacam, Ava Max, Sufjan Stevens, Natalia Lacunza…

La preocupante crisis del coronavirus nos tiene a todos del revés, obviamente. Pero miremos el vaso medio lleno: mientras estamos confinados en casa, teletrabajando o no, ¿qué mejor que empaparse de las novedades musicales de este viernes 13 de marzo? Aquí en Ready for the Weekend te hacemos un resumen en el que, por supuesto, se incluyen los nuevos álbumes y EPs que ven la luz hoy: trabajos de Four Tet, Soleá Morente, Porches, Natalia Lacunza, Peter Bjorn and John, Chico Blanco, Big Freedia, ALMA, Big Freedia, Yumi Zouma, Ultraísta (proyecto de Nigel Godrich, productor de Radiohead y Thom Yorke), el chileno Pedropiedra, Circa Waves, Jesse Baez, Cali, Porridge Radio, Grouplove, Dead Lips (proyecto paralelo de The Flaming Lips con el dúo femenino Deap Vally) o Niall Horan pueden llenar de música tus próximas horas.

También hoy encontramos nuevos singles de Mala Rodríguez (el baladón ‘Mami’), Betacam (que recupera las guitarras para un próximo EP), Lil Yachty feat. Drake & DaBaby (huele a hit, al menos en USA, al tiempo), Flume & Toro y Moi, Love Generator (proyecto instrumental de Calvin Harris), Rita Ora, Rels B, Ava Max (cuya portada encabeza este artículo), (la autora e intérprete del monster hit ‘Dance Monkey’), Octavian & Skepta, Elle Belga, Natalia Lafourcade, o Sharon Van Etten, mientras que Rufus Wainwright, Sufjan Stevens & Lowell Brans, Yves Tumor, The New Raemon, Protomartyr, Deradoorian o Neuman avanzan discos de próxima publicación. No olvidemos, además, que The Killers, Cupido y Yaeji han lanzado temas en los últimos siete días.

Esta jornada musical se completa con un buen surtido de curiosidades: desde un nuevo avance (esta vez con Anderson. Paak) de las canciones de Justin Timberlake que sonarán en la secuela del film de animación ‘Trolls’ –que él mismo produce– hasta un EP de IZAL en el que invitan a cantantes amateurs, fans del grupo, a interpretar nuevas versiones de algunos de sus temas, pasando por un extenso recopilatorio de las primeras grabaciones, antes de explotar, de los británicos James, una versión de Billie Eilish a cargo de la estupenda Georgia, una peculiar adaptación de ‘Chandelier’ de Sia a los códigos propios de Damien Rice o una nueva versión de ‘We Got Love’, el single que publicaba a finales del año pasado Teyana Taylor, grabada con nada menos que Ms. Lauryn Hill como invitada. A gozarlo todo.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”