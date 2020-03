Cancelado Glastonbury 2020 debido a la pandemia del COVID-19

Glastonbury ha anunciado la cancelación de su edición de 2020 -la de su 50 aniversario- debido a la pandemia del COVID-19. La cancelación llega solo cinco días después de que el festival británico desvelara su cartel de este año, entonces indicando que ante la incertidumbre por la expansión del virus, aún no podía garantizar al 100% que el festival fuese a tener lugar.

El festival británico iba a celebrarse a finales del mes de junio como siempre en el Worthy Farm, una granja situada en el condado de Somerset, al suroeste de Inglaterra, y en su comunicado explica que, aunque espera que la situación de crisis global haya mejorado para finales de junio, ante la emergencia sanitaria que ha obligado a la población británica a asumir la responsabilidad del aislamiento social, el equipo de Glastonbury formado por decenas de miles de personas no va a poder reunirse para trabajar durante tres meses con el objetivo de construir toda la infraestructura necesaria para levantar el festival. Este indica también lo obvio, que las pérdidas económicas serán cuantiosas.

La cancelación de Glastonbury es un durísimo golpe para la industria musical británica, que este año no va a poder celebrar uno de sus festivales más multitudinarios y mediáticos. Los efectos en cadena de esta cancelación se prevén desastrosas a no muy largo plazo para la industria musical de cara a todos sus implicados. Como nos explicaba recientemente Luis de Sonido Muchacho en cuanto a la crisis de la pandemia en España, esta promete cebarse de arriba a abajo con la industria musical: “Yo creo que los afectados vamos a ser todos los que trabajamos en industrias culturales. En realidad todos, sin atender a una industria en sí, porque esto afecta de una forma directa a los ingresos inmediatos: las cancelaciones de actuaciones van a influir en mantenimiento de oficinas, en inversiones, en gastos de marketing, por lo que pasará a afectar a medios, etc. Es como una cadena de repercusiones pero en un tiempo muy corto, cuestión de horas, lo que no deja margen de maniobra ni tiempo a planificarse. Y no creo que esto vaya a pasar en dos meses: aunque solo haya dos semanas de virus, esto va a afectar a otros países, a giras que se cancelen, al miedo a comprar entradas, y a seguros que no asuman fuerza mayor”.

Algunos de los artistas confirmados en Glastonbury 2020 eran Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Dua Lipa, Diana Ross, Sinead O’Connor, Pet Shop Boys, Angel Olsen, Robyn o Camila Cabello, entre muchísimos otros.