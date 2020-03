Viral: Ruth Lorenzo canta a su patio de vecinos desde el balcón

Los cantantes también están enclaustrados en sus casas como los que más. Algunos están aprovechando la ocasión para ofrecer conciertos a través de Instagram, y otros además de hacer eso, están cantando a sus vecinos desde la ventana.

Es el caso de Ruth Lorenzo, que además de formar parte de la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa Festival, ha salido al balcón para aderezar los días de su patio de vecinos. En un momento la han grabado entonando el aria ’Nessun dorma’ de ‘Turandot’ (Giacomo Puccini), para muchos conocido como el mayor hit de Luciano Pavarotti. “¡Vamos, vecinos, que nosotros podemos!”, continúa gritando Ruth entre una multitud de aplausos tras cantar esta composición que irónicamente se llama “Que nadie duerma”. Y en otro se ha grabado ella misma para compartir una versión nocturna de ‘Dancing in the Rain’, el tema que llevó a Eurovisión, acompañado del texto en Instagram “music makes people come together”.

Ambos vídeos han logrado decenas de miles de reproducciones en las últimas horas, siendo uno de los “virales” que está dejando la era del coronavirus. Otro es ‘Resistiré’ de Dúo Dinámico, que además de número 1 en iTunes España 32 años después de su edición, sube ya al puesto 129 en Spotify, rodeado de hits de reggaetón.



¿Te gustaría que Ruth Lorenzo fuera tu vecina en estos momentos? Claro, por supuesto, qué cucada

No

Tengo sentimientos encontrados Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Que Ruth Lorenzo sea tu vecina y te cante esto durante la cuarentena? Mi sueño pic.twitter.com/qwshfIrj8r — Eurofans Spain (@Eurovision_ESP) March 18, 2020