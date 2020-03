Lauv / ~how i’m feeling~

Las plataformas de streaming están produciendo estrellas masivas del pop capaces de sumar un billón de reproducciones de una sola canción y a la vez afirmar que aún son lo suficientemente anónimas como para salir a la calle sin que nadie les reconozca. En estos términos llegó a hablarse sobre Billie Eilish en algún momento aunque ya nadie se acuerde, y en una entrevista con JENESAISPOP, el mismo Lauv nos ha reconocido que la fama está muy lejos de pesarle todavía.

Hijo de una investigadora lituana, Ari Steff se ha labrado una carrera exitosísima en el mundo del pop comercial americano primero como autor de canciones para otros artistas y después como artista por cuenta propia. ‘Boys’ de Charli XCX, conocido por ser el único single de la cantante británica que ella no ha escrito o co-escrito, es de él, así como ‘No Promises’ de Cheat Codes con Demi Lovato, que suma la vertiginosa cifra de 500 millones de reproducciones en Spotify. En cuanto a hits propios, ‘I Like Me Better’, incluida en la “playlist” de 2018 ‘I met you when I was 18.’ se acerca al billón sin haber llegado jamás a la lista de singles española y después de haber sido un éxito tirando a moderado en el resto del mundo (en Estados Unidos su peak ha sido un top 27), y tanto ‘i’m so tired’ con Troye Sivan como ‘fuck, i’m lonely’ con Anne-Marie, ‘Mean It’ con LANY y ‘Feelings’ en solitario suman cientos de millones de streamings.

Queda claro que Lauv es una máquina de hacer hits al menos en streaming, y en su debut oficial ‘~how i’m feeling~’ demuestra el porqué. El artista, conocido por hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental en sus canciones (sufre depresión y trastorno obsesivo compulsivo), no es el compositor más sofisticado, pero escribe buenas melodías y las agradables producciones de soft-pop que envuelven sus composiciones parecen hechas para encajar en toda playlist de Spotify posible. Así, la mayor virtud de ‘~how i’m feeling~’ no es que nos descubra a un compositor con una personalidad arrolladora y el potencial de convertirse en la voz de una generación, sino que consigue no hacerse demasiado pesado pese a contar con hasta 21 pistas y superar la hora de duración.

El truco de Lauv es distribuir inteligentemente sus hits a lo largo del álbum: ‘Drugs & The Internet’ abre la secuencia porque, según nos ha contado, representa el inicio de esta nueva etapa de su vida en que por fin afronta cara a cara sus problemas, y el himno ‘Modern Loneliness’, la canción de la que más orgulloso está, la cierra porque su mensaje sobre la adicción a las redes sociales y lo solos que nos hacen sentir es especialmente importante para él. Entre medias el disco alterna temas menores como ‘Billy’ o ‘Sims’ con hits afianzados en listas como el mencionado ‘fuck, i’m lonely’ o ‘Mean It’, una estupenda colaboración con LANY que coquetea con el synth-pop sin renunciar a la marca agradable-pero-anónima de todo el disco. El mayor éxito del álbum, ‘i’m so tired’, una colaboración de pop absolutamente irresistible con Troye Sivan, es nada menos que la pista 14.

En toda esta hora de música la firma de Lauv llega a diluirse necesariamente en sus temas menos esenciales. Su oído para el pop sigue presente en singles apañados como ‘Tattoos Together’, pero por mucho que el artista se declare fan de Chris Martin, baladas tipo ‘Julia’ (dedicada a su ex, la compositora Julia Michaels) o temas tan redundantes como ‘Sad Forever’ (y no solo por temática) pasan desapercibidos. Eso sí, Lauv no se quita de experimentar con diversos sonidos a lo largo del álbum, y este deja varias curiosidades que vale la pena mencionar, por ejemplo, la de escuchar a los surcoreanos BTS en un tema de inspiración Motown como ‘WHO’, o la de toparnos con la mismísima Phoebe Bridgers en los créditos de la folki ‘Canada’ junto a Alessia Cara. No es muy acertada su aproximación latina en ‘El Tejano’ con Sofia Reyes pese a su mención a Nirvana, pero con estos y otros igualmente dignos como el guitarrero ‘Believed’ o el lo-fi pop con falsete de ‘Tell Your Mama’ ya son muchos los momentos de ‘~how i’m feeling~’ que logran captar nuestra atención, algo no tan fácil en estos tiempos de sobrecarga musical imposible de digerir.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘i’m so tired’, ‘Modern Loneliness’, ‘Mean It’, ‘fuck, i’m lonely’

Te gustará si te gusta: The 1975, Billie Eilish, Troye Sivan, Finneas

Youtube: Vídeo de ‘Modern Loneliness’