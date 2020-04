Selena Gomez reedita ‘Rare’ con tres canciones nuevas y una portada que mola

Selena Gomez fue de las primeras en publicar disco en 2020, un ‘Rare‘ que ahora reedita con tres canciones nuevas. Estas son ‘Boyfriend’ y ‘She’, producidas por The Roomates, y ‘Souvenir’, producida por Ian Kirkpatrick (‘Look at Her Now’). Además, la portada de la reedición de ‘Rare’ es una bonita imagen del perfil de Selena que nada tiene que ver con la cubierta amateur de su edición original, y la secuencia de esta también presenta cambios: ‘Boyfriend’ ahora abre el disco, ‘Rare’ pasa a ser la pista 3, el orden de varias pistas ha sido igualmente alterado y ‘A Sweeter Place’ ya no cierra sino que lo hace ‘Feel Me’, otra pista ajena al lanzamiento original del álbum que Selena editaba hace unas semanas.

En un mensaje, Selena ha comunicado que tenía ganas de publicar ‘Boyfriend’, y ha explicado que es una “canción desenfadada sobre caer, volverte a levantar una y otra vez en el amor, pero también sobre saber que no necesitas a nadie más que a ti para ser feliz”. La artista ha aclarado que ‘Boyfriend’ fue compuesta antes de la crisis sanitaria y que encontrar novio no es una prioridad para ella ahora mismo: “como todo el mundo rezo por que haya seguridad, unidad y recuperación durante esta pandemia”. Selena ha anunciado que donará cada dólar generado por los pedidos de la edición deluxe de ‘Rare’ a las ayudas contra el coronavirus.

Por otro lado, Selena ha sido noticia recientemente por desvelar que sufre trastorno bipolar durante una entrevista vía Instagram con Miley Cyrus.