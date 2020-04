5 recomendaciones para celebrar el Día del Libro 2020

La singular autobiografía inconclusa de Lucia Berlin, un original retrato de una banda de rock, el misterioso crimen de Rambal, un thriller histórico superventas y la edición aniversario de una de las mejores novelas españolas de la historia. Cinco recomendaciones para celebrar este atípico Día del Libro.

Bienvenida a casa (Lucia Berlin)

Lucia Berlin va a ser “chica Almodóvar”. Como ya apuntamos cuando hablamos de los libros que aparecían en ‘Dolor y gloria’, el director va a adaptar en su próxima película cinco de los relatos que componen el volumen ‘Manual para mujeres de la limpieza’. Pero si los cuentos de Berlin son fascinantes (en 2018 se publicó el segundo volumen, ‘Una noche en el paraíso’), no lo es menos su biografía. ‘Bienvenida a casa’ (Alfaguara) es una recopilación de cartas, fotografías y textos autobiográficos en los que estuvo trabajando la escritora antes de su muerte en 2004. Tras un prólogo de Jeff Berlin, uno de sus cuatro hijos, la novelista narra su vida desde 1936, año en que nació en Alaska, hasta 1966, cuando vivía en el sur de México. Treinta años de agitada existencia, llena de mudanzas, trabajos precarios, matrimonios fracasados y lucha contra el alcoholismo y la escoliosis. Unas experiencias que luego reflejará en sus relatos. Unos cuentos escritos, como explica su hijo, “en la mesa de la cocina con un vaso de bourbon en la mano”. 8,5. Encárgalo en Amazon para después del confinamiento o en tu librería de barrio favorita.

Todos quieren a Daisy Jones (Taylor Jenkins Reid)

El argumento de la exitosa novela de Taylor Jenkins Reid da más pereza que un famoso dando ánimos sobre el coronavirus en Instagram (menos si es Paulina Rubio, claro). ‘Todos quieren a Daisy Jones’ (Blackie Books) narra el ascenso y caída de una ficticia banda de rock -Daisy Jones & The Six, inspirada en Fleetwood Mac– durante los años setenta en Los Angeles. Nada nuevo: otra historia de sexo, drogas y rock & roll. La diferencia estriba en cómo está contada esa historia. La autora utiliza una estructura de (falso) reportaje periodístico. Imita con mucha habilidad la biografía oral, compuesta por testimonios diversos, muchas veces contradictorios, muy utilizada en el ámbito de la no ficción anglosajona. El resultado de esta afortunada decisión estilística (hasta incluye las letras de las canciones al final) es una novela tremendamente amena, que se lee como si estuvieras viendo un documental sobre rock. Como era de esperar, su adaptación ya está en marcha: una serie financiada por Amazon, producida por Reese Witherspoon y protagonizada por Riley Keough, la nieta de Elvis Presley. 7. Web de Blackie Books (entrega al fin del confinamiento).

La tinta del calamar. Tragedia y mito de Rambal (Miguel Barrero)

Rambal está de actualidad. El popular transformista gijonés, asesinado a puñaladas en 1976 (un crimen aún no resuelto), ha sido protagonista de dos recientes (y estupendas) canciones: ‘Gijón’, de Pablo und Destruktion, y ‘Rambalín’, de Rodrigo Cuevas. El completo ensayo ‘La tinta del calamar. Tragedia y mito de Rambal’ (Trea) explica muy bien quién fue este icono de Cimadevilla, el antiguo barrio pesquero y cabaretero de Xixón. Como dice su título, el libro trata sobre los aspectos trágicos de la existencia de Alberto Alonso Blanco “Rambal”: su difícil vida en la España franquista condicionada por su abierta homosexualidad, su misterioso asesinato, la fracasada investigación policial, las teorías que circulan sobre el crimen… Y también sobre su mito, acerca de la pervivencia de su figura en la memoria colectiva del barrio y de cómo su desaparición se ha convertido también en un símbolo de su transformación, de su gentrificación. 8.

1793 (Niklas Natt Och Dag)

El debut literario del aristócrata Niklas Natt Och Dag está ambientado precisamente en el año en que cortaron la cabeza a Luis XVI. Los ecos de la revolución francesa llegan hasta la hedionda Estocolmo, donde en las pútridas aguas que la rodean aparecerá flotando un cadáver al que le faltan los ojos, dientes, lengua y extremidades. Este es el punto de partida del último fenómeno de la novela negra nórdica. ‘1793’ (Salamandra) es un thriller histórico que ha sido comparado con ‘El nombre de la rosa’ y ‘El perfume’. La primera referencia le queda demasiado grande, pero la segunda sí es más adecuada. Natt Och Dag pone especial énfasis en la reconstrucción histórica del Estocolmo de 1793 (incluye un mapa de la época), y en la creación de una atmósfera oscura y malsana, llena de pobreza, corrupción moral y poblada por seres alcoholizados y enfermos. Entre ellos la pareja protagonista, unos nuevos Holmes/Watson formados por un investigador tuberculoso, y un veterano de guerra mutilado y borracho. A partir de ese encuentro comenzará una investigación que se verá perturbada por múltiples incidentes y dos sorprendentes subtramas. El autor sueco no ha revolucionado el género, pero sí lo ha revivido de forma muy eficaz y gozosa. La segunda parte, ‘1794’, llegará el año que viene. 7,5. Versión Kindle.

Nada (Carmen Laforet)

No hacen falta muchas excusas para (re)leer el deslumbrante debut de Carmen Laforet. Pero si alguien las necesita, aquí van dos: se ha publicado una nueva edición (Destino) coincidiendo con el 75 aniversario del Premio Nadal -que ganó la autora de forma inesperada-, y se está preparando una adaptación en forma de miniserie que va a dirigir Paula Ortiz (‘La novia’, ‘De tu ventana a la mía’). ‘Nada’ es una novela única de la España franquista de posguerra. Un extraordinario relato autobiográfico y existencialista, lleno de segundas y terceras lecturas (su pulsión lésbica y denuncia de la violencia de género asoman ahora más que nunca), que encumbró a su autora con solo 23 años y la paralizó para siempre. Laforet, insegura y depresiva, apenas volvió a escribir. Se casó, tuvo cinco hijos, se divorció, y buscó en la religión, el tarot y las anfetaminas el consuelo que no encontraba en su vida diaria. Además, ‘Nada’ es una de esas novelas que invita a hacer turismo literario, a visitar las calles de Barcelona que recorrió el personaje de Andrea cuando salía del tétrico y ya mítico piso familiar de la calle Aribau. 9,5. Versión Kindle, por 3 euros.