No solo rock vasco: Belako apoyan la diversidad de su escena local

Las siempre inquietas Belako vuelven este año con un nuevo disco que se llama ‘Plastic Drama’ y va a ser su álbum “más reivindicativo”. Sale el 8 de mayo. Ya han presentado hasta 5 singles, como son ‘Tie Me Up’, ‘The Craft’, ‘marinela2017’, ‘Truce’ -atención a los autocoros tipo años 40 del final- y esta misma semana una ‘All Nerve’ que, sí, hace honor a su nombre.

Al mismo tiempo, han participado de una nueva iniciativa de TIDAL en la que varios artistas realizan playlists en apoyo de su propia escena local. Por ejemplo, Paula Cendejas ha realizado una lista muy actual en la que incluye a Sen Senra, el tema de Recycled J y Selecta, un par de Cupido, un par propios con Alizzz y otros descubrimientos; y también han participado en la iniciativa Eva Ruiz y Albany. Es especialmente interesante la selección de Belako, por lo desconocida que es la escena vasca para el resto del país.

La idea es descubrir nuevos talentos sean del género que sean, en la estela de otras playlists editoriales sobre escena local y underground de la plataforma de streaming como Spanish Beats o La Escena, y Belako han cumplido a lo grande. Entre nombres ya conocidos de la escena vasca como Willis Drummond o NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO, aparecen Vulk; el trío de Vizcaya Lukiek, que publicaba su debut a finales del año pasado; la melódica canción de Sua, a quien quizá conozcas por haber ganado recientemente el concurso de Bilbao BBK Live; los donostiarras Madeleine, entre el indie pop y el rock en ’Hura’; o sus paisanos de Grande Days (tipo slowcore y rock experimental, en principio presentes en Mad Cool 2020).

La sorpresa viene cuando Belako se alejan de su propio sonido fiero para mostrarnos que también escuchan otras cosas y que diferentes estilos se están desarrollando obviamente en el País Vasco. Su propia música es más versátil de lo que parece pero quizá no los hacías escuchando a la cantautora bilbaína Maren o a Sara Zozaya, que huye del bedroom pop más rudimentario para revestir sus canciones de una deliciosa mezcla de piano y electrónica. En esa línea más inesperada, la playlist se completa con Serrulla, en ‘Bonds’ entre la radiofórmula pop-rock ochentera y el elegante revival de la misma perpetrado por gente como Destroyer y The War on Drugs.