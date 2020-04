“Lady Gaga en mi radio”: la sorprendente y espiritual colaboración de Mykki Blanco y Devendra Banhart

Mykki Blanco vuelve con nuevo disco cuatro años después del lanzamiento de su esperado debut. El rapero y activista estadounidense se ha hecho un nombre con temas de hip-hop agresivos como ‘Wish You Would’ o ‘Loner’, pero lo que presenta hoy es algo totalmente inesperado.

‘You Will Find It’ es una canción pop ambiental, bucólica y espiritual que menciona en su letra tanto a Lady Gaga (“Lady Gaga en mi radio, suena ‘Alejandro'”) como a Alice Coltrane (a la que recuerda bastante), y que cuenta con la participación de Devendra Banhart en coros y parte de la instrumentación. Una unión aparentemente imposible de talentos que se traduce en una composición “tranquila y optimista” que Mykki ha considerado la más adecuada para presentar su nuevo trabajo en estos tiempos. Una canción, por otro lado, marcada por el contraste: por un lado está la relajada música, y por el otro, la presencia de la voz de un Mykki sobrado de orgullo que critica a las “zorras que hablan desde la sombras” e incluso llega a declararse “su majestad, La Dona Blanco”.

En un comunicado, Mykki ha dicho que ‘You Will Find It’ es una “meditación” y que no cree que “todo lo espiritual tiene que sonar pesado y serio, más bien, al contrario”. E indica: “si la gente asociara la oración con reír, si rezar adquiriera un sentido sensual, divertido y ordinario, la gente se sentiría más cómoda reconociendo que buscan algún tipo de conexión divina”. Mykki añade que ‘You Will Find It’ “explora esa conexión” y que él “tendría que poder fumarse un porro con Dios y relajarse sin más”.