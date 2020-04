HAIM adelantan 2 meses su disco apelando a la “nueva normalidad”: ¿crearán tendencia?

La lista de discos pospuestos por la crisis del coronavirus es larga, pero el paso dado por HAIM puede ser significativo y crear tendencia. El grupo había presentado varios temas sueltos que irán incluidos en su nuevo álbum llamado ‘Women in Music, Pt. III’, como ha sido el caso de ‘Summer Girl‘, ‘Now I’m In It‘, ‘Hallelujah‘ y ‘The Steps‘. Sin embargo, debido a la pandemia, habían llegado a retrasar su álbum de su edición original el 24 de abril (viernes pasado) hasta el 20 de agosto.

Ahora el grupo dice que adelanta el álbum hasta el 26 de junio. Indican: “Ahora que empezamos a asentarnos en la nueva normalidad, parece una fecha más apropiada para el lanzamiento de este trabajo”. Con varios países anunciando sus medidas de desescalada de confinamiento, quizá otros artistas empiecen a fechar sus lanzamientos, pues aunque la celebración de conciertos masivos parece lejana (y se habla de posibles rebrotes de la pandemia), en el calendario de varios países ya figura la apertura de los grandes comercios.

A su vez, HAIM han publicado una nueva canción llamada ‘I Know Alone’, con vídeo dirigido en la distancia por Jake Schreier. En él, las tres hermanas realizan una coreografía en una pista de baloncesto, guardando varios metros de separación. ¿Se animarán, tras ellas, Bunbury, Lady Gaga y compañía, a fechar sus álbumes?