Las 11 películas de terror, buenas y malas, que Confeti de Odio ha visto durante la cuarentena

Confeti de Odio firma el “Disco de la Semana” en nuestro site, un trabajo sobre el que acabamos de hablar largo y tendido con él en una interesante entrevista, y que de momento no va a poder presentar en directo debido al confinamiento. El artista, como todo el mundo, está pasando la cuarentena consumiendo cultura a tope, a pesar de lo extrañamente olvidado que está este sector en nuestro país incluso en las circunstancias actuales. ¿Sin ideas de películas que ver? Nosotros ya te habíamos recomendado una decena para estas semanas, pero ahora es Lucas De Laiglesia quien nos presenta su lista particular centrada en cintas de terror, ninguna de las cuales, por cierto, es ‘Happy Death Day 2U’: “aguanté unos sólidos 10 minutos antes de quitarla”.

Creep (2014)

“El subgénero found footage es de mis favoritos, esta está entretenida. Hay un señor extraño”.



A Night of Horror: Nightmare Radio (2019)

“Es una colección de unos 10 cortos de miedo. Algunos buenos, algunos malos. Como todo en la vida”.



Color Out of Space (2019)

“Basada en un relato de Lovecraft y con Nicolas Cage. Esperaba algo más de horror cósmico y locuras en la pantalla pero es regulera. A veces las cosas no son como esperas que sean”.



10 Cloverfield Lane (2016)

“No es exactamente de terror pero es muy buena, créanme. Va de un búnker y de un señor muy agresivo”.



28 Days Later (2002)

“Tenía pendiente la más mítica de las pelis de zombies, no decepciona. La música está muy bien y encima suenan los Godspeed You! Black Emperor. La verdad es que el mundo zombi nunca me ha hecho especial gracia pero por suerte la película no se centra demasiado en eso”.



Oculus (2013)

“Después de ‘The Haunting of Hill House‘ quería ver todo lo de Flanagan. ‘Oculus’ está divertida, hay un espejo maligno que te hace delirar. Me gusta mucho cómo Flanagan humaniza a los protagonistas de sus películas, no parecen maniquíes esperando la muerte”.



The Blackcoat’s Daughter (2015)

“No hay por donde cogerla, el reto es no dormirse. Películas como esta hacen que pierda la fe en el género”.



The Wailing (2016)

“Esta es la que más me ha gustado de las que he visto de miedo en el confinamiento. Espectacular. Prefiero no decir nada para no contaminar la experiencia. Películas como esta hacen que recupere la fe en el género”.



Absentia (2011)

“De las primeras de Flanagan. A pesar de ser muy, muy low cost tiene momentos buenos”.



The Loved Ones (2009)

“Me sorprendió muchísimo. Parece que va a ser el típico slasher adolescente y no. Hay escenas que se quedan en la cabeza más tiempo del que deberían. Mal rollo”.



The Prodigy (2019)

“Va del clásico niño poseído pero la idea está muy bien ejecutada. Me hizo pensar en si me gustaría tener hijos en algún momento. Creo que no estoy preparado para tener esa conversación conmigo mismo de momento”.