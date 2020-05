Cariño no dicen “te quiero” a la ligera en ‘Te brillan’, último adelanto del EP que publican en junio

Cariño, una de las bandas nacionales revelación del año, como demuestran las reproducciones millonarias de ‘Bisexual‘, ‘Canción pop de amor‘, ‘:(‘ o su versión de ‘Llorando en la limo’ de C. Tangana, así como su sorprendente confirmación en el cartel de Coachella (el festival ha sido aplazado a octubre, todavía hay esperanzas de que su primer concierto en California pueda tener lugar), publica su primer EP el próximo 19 de junio. Se llama ‘x si me dejas en visto’ y, en palabras del trío madrileño, “contiene ⁣tres canciones para alguien que te dejó en visto o que aún ni tiene tu whatsapp. pal amor que fue y pa otro que vendrá. pa tener una excusa para mandarle ese mensaje del que quizá te arrepientas o quizá no. pero estas canciones son mucho más pa vosotros”.

Las dos primeras canciones de este nuevo EP que viene a suceder al debut largo de Cariño de 2019, ‘Movidas‘, ya las conocemos: son la mencionada ‘:(‘ y la reciente ‘Excusas‘. Y la tercera llega hoy a las plataformas de streaming. ‘Te brillan’ es otra píldora de punk-pop de la banda en la que nos parece escuchar un cruce nada descabellado entre Los Punsetes y La Bien Querida. Es una producción de Juan Pedrayes de Carolina Durante, quien acaba de producir asimismo el debut de Marcos y Molduras, y habla sobre lo difícil que es a veces decir “te quiero”.

‘Te brillan’ llega además con un curioso videoclip animado por la ilustradora Rocío Quillahuaman, quien el año pasado más o menos sobre estas fechas nos compartía su música favorita.