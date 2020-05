Neil Young publicará 45 años después su disco ‘Homegrown’, el verdadero sucesor de ‘Harvest’

Neil Young publicará el mes que viene un nuevo disco que en realidad no es nuevo, pues se trata de ‘Homegrown’, un álbum perdido que grabó a mediados de los 70 pero jamás ha visto la luz. El artista iba a publicar ‘Homegrown’ dos años después de ‘Harvest’, su obra maestra, pero, al considerarlo demasiado “deprimente”, decidió guardarlo en un cajón y lanzar el álbum ‘On the Beach’ en su lugar.

En un mensaje, Young ha explicado el motivo de la demora del álbum: “Me disculpo. Este álbum tenía que haber salido dos años después de ‘Harvest’. Narra el lado triste de una aventura amorosa. El daño ya hecho. La angustia del corazón. Simplemente no podía escucharlo. Quería pasar página, así que me lo quedé para mí mismo, y lo guardé en la recámara, lo arrinconé en una estantería… pero debería haberlo compartido. Realmente es hermoso. Esta es la razón por la que lo escribí. A veces la vida duele. Ya sabéis a lo que me refiero. Este es el pez que se escapó”.

Al menos cinco canciones de ‘Homegrown’ ya aparecen en trabajos previos de Neil Young, en concreto ‘Love is a Rose’, ‘Homegrown’, ‘White Line’, ‘Little Wing’ y ‘Star of Bethlehem’. El primer adelanto oficial, ‘Try’, va a aparecer en un disco de Young por primera vez, si bien el artista ya la había interpretado en vivo.