Amaia, Mala Rodríguez, Nacho Vegas, Niño de Elche… en ‘For the Cultura’, las entrevistas en abierto de Tidal

Durante las últimas semanas, Tidal está ofreciendo en abierto las entrevistas que han rodado en vídeo durante meses pasados con artistas interesantes del pop nacional. Esta serie llamada “For the Cultura” es una buena manera de echar la tarde incluyendo charlas con gente dispar, de Loquillo a Nathy Peluso, de Iván Ferreiro a Brisa Fenoy.

Amaia, durante la promoción de ‘Pero no pasa nada‘, deja como titular que con quien más le gustaría colaborar es con Natalia Lafourcade. “Es la primera que se me viene a la cabeza. Es bastante improbable, pero siempre me ha gustado mucho”. Izal hablan a raíz de ‘Autoterapia’ sobre la libertad que les da autoeditarse, pues no hay “nadie externo” que les imponga nada y eso les llevó a publicar este último álbum “en un periodo tan incómodo” como es el mes “de marzo” en lugar de en Navidad, cuando habrían vendido mucho más. “El negocio está en un 2º o un 5ª plano”, aventuran.

Nacho Vegas va más allá, indicando, en su línea de concienciación, que “echa de menos algo más de posicionamiento político entre los músicos, aunque lo entiendo”. Vegas indica que: “La música es una de las disciplinas más transversales, con más posibilidades de tender puentes y si los músicos nos unimos podemos tener una gran capacidad transformadora”. El autor de ‘Violética‘ cree que si no se hace es por falta de “tradición de asociación” y por “el ego” de los músicos. “Me gustaría que los músicos acabáramos con el capitalismo, pero eso no va a ocurrir”, dice sonriente, como es habitual en él, medio en broma, medio en serio. También político es el discurso de Mala Rodríguez, reivindicando de nuevo a las gitanas como “primeras feministas” o explicando por qué se ha apropiado de palabras como “bruja”, pues así se llamó su último disco. “Cuando te tiran piedras, te haces un castillo. Se trata de darle la vuelta, llámalo “bruja” o “zorra” o “mala””.

Niño de Elche en cambio está bastante comedido para ser él y, al margen de su trabajo con Los Planetas o los que eran sus planes para mediados de este año, imaginamos que truncados, su gran titular es sobre la composición: “Una de mis grandes tragedias en la música es que no sé hacer canciones”.

Otros músicos invitados son Ana Torroja, que habla sobre cómo ahora mismo solo quiere trabajar con productores de música electrónica, o Soleá Morente, que promocionando su disco anterior, habla de la influencia de Cocteau Twins, Stereolab o Serge Gainsbourg. También sobre si prefiere la tortilla de patata con o sin cebolla. Y es que aunque las entrevistas tienden a lo estrictamente musical, a veces la última pregunta es una curiosidad: Mala Rodríguez se presta a hablar de cuál es su comida favorita.