Mala Rodríguez revela el portadón de ‘Mala’ y su esperadísimo tracklist

Mala Rodríguez anunciaba hace unos días el lanzamiento de su nuevo álbum de cara al próximo 29 de mayo, esto es, la semana que viene. La portada del disco llamado ‘MALA’ ha dejado a todos con la boca abierta: una imagen de la artista desnuda y con las piernas abiertas en una escuela que bien podría ser la de ‘Aulas vacías, corazones llenos’. El mensaje es claro: como toda maestra que lleva 20 años en esto, los que cumple este año ‘Lujo ibérico’, tiene mucho que enseñar. ¿Pero y el público?

La secuencia de dicho álbum era muy esperada por sus seguidores, pues en los últimos años Mala Rodríguez ha compartido un sinfín de singles sueltos, algunos de los cuales están en el disco y otros no. No esperábamos ver en la secuencia definitiva su hit junto a Juan Magan, ni tampoco ‘Mujer bruja’ junto a Lola Indigo, pero no sabíamos qué pensar por ejemplo de ‘Gitanas’. ‘Gitanas’ no está en la lista definitiva y las canciones que conocemos que sí han llegado al largo son ‘Contigo’ con Stylo G, ‘Dame bien’ con Guaynaa y Big Freedia y la balada ‘Mami’. Además del single que sale hoy, claro, y nuevas colaboraciones con Cecilio G y Lola Indigo.

El tema que conocemos desde hoy es de cadencia trap, ‘Peleadora’, co-escrito y co-producido por Mala Rodríguez y Paul Boutique. Oficialmente “cuenta una historia de lucha, de reivindicación, invitando a que la gente no juzgue porque a nadie le gusta ser juzgado. Os dejamos con él y con la secuencia:

1. Nuevas Drogas

2. Like

3. Superbalada

4. Problema (Lola Indigo)

5. Pena (Cecilio G)

6. Dame Bien (Guaynaa, Big Freedia)

7. Antes de Todo Aquello

8. Mami

9. Aguante

10. Peleadora

11. Contigo (Stylo G)