Carly Rae Jepsen ha compuesto “todo un disco nuevo” durante la cuarentena

Carly Rae Jepsen acaba de publicar ‘Dedicated Side B’, una colección de canciones que no llegaron a formar parte de ‘Dedicated‘, su último álbum de estudio hasta la fecha. El álbum incluye producciones esperadas de Jack Antonoff, Ariel Rechtshaid o Patrick Berger y una colaboración de Dev Hynes, entre otras cosas.

Pero Carly no se ha pasado la cuarentena simplemente hurgando en sus viejos descartes: la cantante canadiense ha confirmado haber compuesto “todo un disco nuevo” durante el confinamiento, como recientemente han hecho Charli XCX o Boy George. En un podcast, la autora de ‘I Really Like You’ ha explicado que ha estado colaborando con su productor Tavish Crowe por Zoom, y que juntos han hecho un álbum “muy diferente” y “divertido”. En una entrevista anterior con The Guardian, la artista ya declaraba haber compuesto un “pequeño álbum” durante el confinamiento, de canciones muy diferentes las unas de las otras.

En el mismo podcast, Carly destaca las ventajas de componer música por vía telemática: “Escribes diferente de esta manera. Tienes más tiempo para meditar las decisiones que as a tomar y tienes más tiempos para distanciarte de la canción aunque sea por un momento”. Si Charli ha podido entregar un álbum en pocos meses, ¿será Carly la próxima en hacerlo?