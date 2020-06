Dear Class of 2020: apariciones de Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, Dua Lipa, Taylor Swift, U2 ft. Finneas…

Barack y Michelle Obama han presentado este domingo ‘Dear Class of 2020¡, una fiesta de graduación virtual de los estudiantes estadounidenses que ha contado con actuaciones y discursos de diversas celebridades y estrellas del pop país. El propósito de esta fiesta ha sido celebrar tanto a los nuevos graduados como a sus familias y comunidades.

Una de las artistas invitadas a la ceremonia ha sido Beyoncé, que ha ofrecido un discurso de más de 10 minutos en el que ha agradecido a la ciudadanía estadounidense haber protestado contra el racismo y la brutalidad policial durante la última semana, y en el que también ha hablado sobre el machismo que ha experimentado en la industria de la música: “Para llevar mi propio sello, dirigir mis películas y producir mis giras he tenido que apropiarme de mis masters, de mi arte, de mi futuro y así escribir mi propia historia”, ha dicho. “No suficientes mujeres tienen un lugar en la mesa, así que he tenido que talar yo misma la madera y construir una mesa propia”. También Lady Gaga y BTS han ofrecido sendos discursos alentadores, así como Taylor Swift, que ha hablado sobre la fiesta de fin de curso de su año, a la que no pudo acudir por estar de gira.

Entre las actuaciones musicales de la ceremonia ha destacado la versión de ‘Beautiful Day’ de U2 por artistas como Camila Cabello, Leon Bridges, Tove Lo, Khalid o Chris Martin. La versión ha sido producida por Finneas y precedida por un discurso de Bono. También Katy Perry ha presentado ‘Daisies’, el reparto de ‘Schitt’s Creek’ ha cantado ‘Hero’ de Mariah Carey con la propia Mariah Carey, y tanto Meghan Thee Stallion como Maluma han preparado videoclips para la ocasión. Dua Lipa, Lizzo, que ha tocado el clarinete junto a la Filarmónica de Nueva York; Alicia Keys, H.E.R., Jonas Brothers con Karol G o Chloe x Halle también han contribuido música a la celebración, que podéis ver al completo bajos estas líneas.