Tricky anuncia ‘Fall to Pieces’, su primer álbum tras la dramática pérdida de su hija

Hace poco más de un año que Tricky y la cantante Martina Topley-Bird, con la que tantas canciones ha grabado y vocalista también para Massive Attack, Diplo o Gorillaz, comunicaban el fallecimiento de su hija Mina. Al parecer la joven, de 24 años y que ya daba sus primeros pasos en la música en el colectivo 404 Guild, se quitó la vida. Y, como prometió su padre en una sentida carta, meses después hacía que sus canciones permanecieran para siempre, grabando ‘Makes Me Wonder‘, la última que había compuesto, para el recopilatorio ‘Test Of Time‘. Foto exterior: Erik Weiss.

Aunque parece imposible pasar página de algo así, el músico y productor de Bristol ha seguido trabajando como una táctica de distracción, aunque también ha sido “un periodo de reflexión y replanteamiento”, según su nota de prensa. “Abatido por el dolor, tuvo que preguntarse a sí mismo una pregunta: “¿lucho o me hundo con el barco?””, prosigue la nota de False Idols. “Tienes que levantarte y luchar”, pone en palabras de Andrew Thaws. “Ahora estoy en modo lucha. Y eso me hace sentir realmente bien”, añade. Por eso, tras haber publicado este año su autobiografía ‘Hell Is Round The Corner’ y el EP ‘20,20‘, acaba de anunciar su primer álbum desde que en 2017 lanzara ‘Ununiform’.

Se titula ‘Fall to Pieces’ y Tricky dice de él que es un disco esquivo, en tanto que se compone de “temas cortos, que acaban abruptamente y pasan al siguiente sin aviso”, y habla de “letras oscuras y densas”. Lo cual es paradójico, porque su primer adelanto ‘Fall Please’ es realmente uptempo y atractiva, lo más cerca que puede estar de la música pop, reconoce. En ella de nuevo (ya cantó la citada canción de Mina, y también ‘Hate This Pain‘ en su citado último EP) escuchamos la voz de su nueva aliada musical: Marta Złakowska, una vocalista a la que conoció por accidente al quedarse sin cantante en la primera noche de su última gira y que “lo salvó del desastre”. “Sé distinguir cuando alguien es humilde y con los pies en la Tierra”. “A Marta no le importa ser famosa, ella sólo quiere cantar”.

Tracklist de ‘Fall To Pieces’:

1. Thinking Of

2. Close Now

3. Running Off

4. I’m In The Doorway

5. Hate This Pain

6. Chills Me To The Bone

7. Fall Please

8. Take Me Shopping

9.Like A Stone

10. Throws Me Around

11. Vietnam