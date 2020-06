Shellac salen de la burbuja del Primavera Sound y anuncian gira por la península en 2021

Días después de que Primavera Sound 2021 completara su cartel y, apenas horas más tarde, colgara un virtual “no hay billetes” para su próxima edición, su promotora nos da una grata sorpresa. Shellac, la banda de post-hardcore comandada por el célebre Steve Albini, anuncia una nueva gira por España más allá de los límites del Fòrum barcelonés.

En junio, inmediatamente después de su decimocuarta actuación en el festival –donde tocan prácticamente en cada edición de manera ininterrumpida, siendo a menudo su único concierto del año en todo el mundo– el trío realizarán una gira de cuatro fechas en salas pequeñas: empezará en la misma Barcelona (6 de junio, La Nau; en horario compatible con los conciertos del domingo de Primavera Sound) y seguirá por Zaragoza (7 de junio, Las Armas), Donosti (8 de junio, Dabadaba) y Oviedo (9 de junio, La Salvaje). Los franceses Decibelles serán sus teloneros y las entradas están ya a la venta a un precio de 18 euros. Esa ruta culminará en Oporto, donde tocarán en NOS Primavera Sound Porto 2021, que acaba de anunciar su cartel encabezado por Tyler, the Creator, Tame Impala, Gorillaz, FKA twigs, Bad Bunny, Beck y Doja Cat.

Esta gira de Shellac es la primera que realiza el grupo en nuestro país desde el año 2014, poco antes de publicar el que hasta ahora había sido su último álbum de estudio, ‘Dude Incredible’. Así que, por más que la nota de prensa de Primavera Sound diga que el trío no atiende al recurrente ciclo “disco-gira, disco-gira”, cabe fantasear con la idea de que esa visita sea la coartada perfecta para lanzar su sexto disco de estudio en más de 25 años de carrera. El año pasado recopilaban sus Peel Sessions en directo en el volumen ‘The End of Radio‘.