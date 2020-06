Dellafuente se cuela en el top 5 de la lista de álbumes en España, entre los reyes del reggaeton

De manera digna de destacar, Dellafuente ha logrado colarse con su nuevo disco ‘Descanso en poder‘ en el puesto 5 de los discos más escuchados en streaming en España (recordemos que la lista que incluye ventas físicas sigue suspendida, por razones harto sabidas) entre los reyes del reggaeton. Anuel AA sigue coronando la lista con ‘Emmanuel’, por delante de los dos discos de Bad Bunny, ‘Colores’ de J Balvin y el disco del granadino. El puesto más alto que alcanzó su anterior trabajo en solitario, ‘Ansia viva’, fue el 74, mientras que su experimento con el rock progresivo Taifa Yallah llegaba al 16 a principios de este mismo año.

Destaca también la nueva subida de ‘Tragas o escupes’, el disco de Jarabe de Palo publicado días antes de la muerte de Pau Donés. Y no es la única referencia del querido músico catalán que figura en la lista: una caja recopilatoria titulada ‘En la vida conocí mujer igual a la Flaca’ (en serio, se llama así) entra al 49 y un disco llamado ‘Jarabe Filarmónico’, firmado por Jarabe de Palo y la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, al puesto 91. Son, junto a la de Dellafuente, de las pocas entradas nuevas en la lista esta semana. La otra es ‘La Tour Liffee’, EP del rapero originario del barrio malagueño de El Palo, Delaossa.

‘Chromatica‘, que entraba la pasada semana al puesto número 3, cae siete días después hasta el número 8, un par de puestos por encima de ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa, que cierra el top 10 tras once semanas en la lista. Todo apunta a que Germanotta seguirá con su particular maldición en nuestro país y tampoco este disco será número 1. Otro disco recién entrado en la lista que cae de forma notable es ‘Posible‘ de Bunbury, que entró al 16 y esta semana baja al puesto 38. También está a la baja, aunque menos, ‘Golden Hour’ de Kygo. Y una de las sorpresas es que ‘Rare’ de Selena Gomez, de forma un poco inopinada, puesto que no ha lanzado single o vídeo alguno ni ha sido noticia por nada reseñable, vuelve a entrar en la lista 18 semanas después, al puesto 99.