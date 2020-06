Anuel AA y Bad Bunny destronan a Rosalía y Travis Scott del número 1 de la lista de singles española

Poco le ha durado a Rosalía y Travis la alegría de ver cómo su single conjunto ‘TKN‘ entraba directo al número 1 de la lista de singles española: Anuel AA y Bad Bunny han destronado al tema con ‘Hasta que Dios quiera’, la misma canción que hace un par de semanas hacía que Twitter llamara a la cancelación de los dos puertorriqueños por el verso que dice «ella es mi Lady Gaga, yo su Bradley Cooper / ella se lo traga y luego me lo escupe». Así somos. Culmina así la invasión que comenzó una semana atrás con la publicación de su nuevo disco ‘Emmanuel’. Esta semana hay «nada más» ocho canciones de este trabajo, menos que las quince de una semana atrás. Aunque, si contamos todas aquellas en las que colabora, la lista de canciones de Anuel AA en los primeros 100 puestos de la lista asciende a 19. La friolera de casi un 20%.

Hay pocas entradas reseñables, en cambio. ‘Eso que tú me das‘ de Jarabe de Palo entra al puesto 28, impulsada lamentablemente por la muerte de Pau Donés. Sus hits más conocidos, han vuelto a la lista: ‘La flaca’, al puesto número 40; ‘Agua’, al 52; ‘El lado oscuro’, al 74; ‘Grita’, al 76; y ‘Depende’ al 86. Varias de ellas son ya disco de platino y oro. ‘Carita de Inocente (Remix)’ de Prince Royce & Myke Towers (46), ‘Pa que no te duermas’ de Dellafuente y Rels B (47) y ‘Qué mal te fue’ de Natti Natasha (94) son de las escasas nuevas incorporaciones en el top de Promusicae.

Por lo demás, llama la atención el desplome de ‘Rain On Me‘ de Lady Gaga, que del puesto 8 de hace dos semanas cae al 42. En cambio el último single de Don Patricio, ‘Pa toda la vida’ ft. Mozart La Para, que no entró en el top 100 en la semana de su lanzamiento, lo consigue en la segunda subiendo al 70.