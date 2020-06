Putochinomaricón, doble protagonista de la semana por sus temas con Dorian Electra y Delaporte

Mientras seguimos esperando la llegada definitiva –demorada hasta el otoño a causa de la pandemia– del nuevo proyecto musical de Chenta Tsai bajo el nombre de BAOBAE, Putochinomaricón es doble protagonista musical esta semana por dos colaboraciones, como la que estrenábamos hace semanas junto a Rakky Ripper, ‘Cyberpet‘. La primera era el single conjunto con el dúo Delaporte que se publicaba el pasado viernes, una enérgica ‘¿De dónde vienes?’ que, compuesta y producida entre los tres, propone mirar en los orígenes de cada uno, en lo que nos hizo crecer. Ellos mismos lo hacen, recopilando en su clip oficial una tierna selección de vídeos caseros de sus infancias. Una colaboración que se comenzó a gestar a finales del pasado año y que forma parte de la serie de singles que están publicando los autores de ‘Como anoche’ como antesala al álbum que publicarán en septiembre. [Foto: Ita Tsai.]

La segunda novedad de PCM es incluso más sorprendente que esta: Dorian Electra, artista de género fluido que debutaba meses atrás con el llamativo ‘Flamboyant‘, le ha invitado a reinterpretar para un EP de remixes su último single. Me refiero a ‘Sorry Bro (I Love You)‘, un tema que conecta con el future pop que ha hecho despegar a lx amigx de Charli XCX a nivel internacional, y que juega con la idea de bromance (ya sabéis, «no homo»). Chenta no ha hecho precisamente un remix, sino directamente una reinterpretación que incluye una adaptación de la letra al castellano. «Tío, te quiero (sí, te quiero, bro) / Por ti yo me muero», canta él.

Pese a las incógnitas del lanzamiento de BAOBAE, Putochinomaricón ya ha anunciado una fecha señalada en el calendario del próximo otoño: el 21 de noviembre actuará en la sala Moby Dick de Madrid en un evento promovido por Jägermusic en el que le acompañarán Belenciana como telonera y Diana Aller y Monsieur Blaya como DJs.