The Flaming Lips estrenan ‘My Religion Is You’ de su nuevo disco, que contará con Kacey Musgraves

The Flaming Lips, autores de discos tan emblemáticos del siglo pasado y de este como ‘The Soft Bulletin’ y ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’, anuncian nuevo largo. Se llama ‘American Head’ y sale a la venta el 11 de septiembre, mientras una edición en doble vinilo llegaría a las tiendas un poco más adelante, el 2 de octubre. Para entonces hará poco más de un año que el grupo de Wayne Coyne sacaba el álbum anterior, ‘King’s Mouth‘.

Dave Fridmann vuelve a estar detrás de una producción de la que hoy se da a conocer el nuevo single, la balada sui generis ‘My Religion Is You’. La sorpresa viene más bien al ver anunciada la voz invitada de Kacey Musgraves en una de las canciones finales de la secuencia. Atención al título: ‘God and the Policeman’. ¿Será un guiño neo-country o se la llevarán más a su terreno? El disco también incluye una composición que dieron a conocer el mes pasado y que recibe el nombre de ‘Flowers of Neptune 6′.

01 Will You Return / When You Come Down

02 Watching the Lightbugs Glow

03 Flowers Of Neptune 6

04 Dinosaurs On The Mountain

05 At The Movies On Quaaludes

06 Mother I’ve Taken LSD

07 Brother Eye

08 You n Me Sellin’ Weed

09 Mother Please Don’t Be Sad

10 When We Die When We’re High

11 Assassins of Youth

12 God and the Policeman (ft. Kacey Musgraves)

13 My Religion Is You