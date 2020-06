Rosalía asegura que sacará «algún día» ‘Lo presiento’ en un Q&A

Rosalía ha realizado «de madrugá» (hora española) uno de esos Q&A que de vez en cuando hace con sus fans en Twitter. Entre las habituales preguntas «¿cuándo vendrás a x país?» (como si se supiera cuándo se va a poder volar con libertad en medio de la pandemia) y «¿cuál es tu galleta favorita?» (le gustan Príncipe y Oreo, para regocijo de ambas marcas, que se han llevado esta publicidad tan gratuita un viernes por la noche), han surgido algunas cosas interesantes.

La autora de ‘El mal querer‘ ha asegurado que aún no sabe cuántas canciones irán incluidas en su tercer disco, lo cual nos indica que no está terminado, por lo que deducimos que, como pronto, saldrá en el último trimestre del año (se anunció para 2020). De hecho, cuando le han preguntado por la fecha de edición, ha puesto el emoji del monete que se tapa la cara: no se puede desvelar tal cosa de momento.

Lo más curioso ha sido su respuesta cuando le preguntan si «va a sacar algún día» ‘Lo presiento’, una de las canciones que han formado parte de su repertorio en directo y se oye en el vídeo de ‘Bagdad’, pero que nunca se ha editado en estudio, como la colaboración con Pharrell. Sobre ‘Lo presiento’, Rosalía ha dicho que saldrá «algún día, sí», lo cual no suena nada cercano. ¿Quizá en algún disco o mixtape de rarezas y descartes que salga en algún momento de algún lejanísimo futuro?

Entre los momentos más divertidos ha estado ese en el que le han preguntado por Harry Styles, pues ella ha colaborado con el artista haciendo la locución de uno de sus vídeos, y Rosalía le ha apelado: «A ver cuándo vamos a hacernos las uñas juntos, ¿no? Avísame cuando tengas el próximo appointment, bebé». Cuando le han preguntado por la música que escucha, sus inspiraciones y demás, ha posteado fotos de gente como Lola Flores o Aretha Franklin, ha dicho que le encantaría haber colaborado con Camarón de la Isla o Manuel Molina de los que ya no están con nosotros y ha dicho que ojalá pudiera hacer algo con Caetano Veloso o Kendrick Lamar. Entre las canciones que ha citado haber escuchado recientemente, ‘Hasta que Dios diga‘, el tema de Anuel AA y Bad Bunny que ha sido número 1 en España, ‘Qué locura enamorarme de ti’ de Eddie Santiago, y entre las que la ponen triste, ‘Chelsea Hotel #2’ de Leonard Cohen. De aparecer en una serie, lo cual no sería tan extraño después de haber salido en los primeros minutos de ‘Dolor y gloria‘, le gustaría que fuera la excelente ‘Euphoria’.

Rosalía está en promoción de su último single ‘TKN’ junto a Travis Scott, que la ha llevado por primera vez al Billboard Hot 100, exactamente al puesto 66. Aunque el tema sólo durara una semana en dicha lista estadounidense, continúa fuerte en el global de Spotify, donde la encontramos en el puesto 39 después de un mes. El tema ha supuesto otro número 1 más para ella en la lista oficial de Promusicae en España y a día de hoy aún es número 6, por debajo de hasta 4 canciones de Anuel AA.