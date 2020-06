Bob Dylan arrasa en Reino Unido, pero se quedará sin el número 1 en Estados Unidos

Bob Dylan ha triunfado en Reino Unido una vez más, situando su nuevo disco, el recomendado ‘Rough and Rowdy Ways’ en el top 1 de los álbumes más vendidos de la semana, por encima de entradas de Neil Young, que queda en el puesto 2 con ‘Homegrown’, y Phoebe Bridgers, que queda en el número 6 con ‘Punisher’.

Además, no es que Dylan lo haya logrado con unas cifras cualquiera, sino excelentes. Su nuevo álbum de estudio, el primero de canciones originales en 8 años, ha despachado 34.117 copias en su primera semana, lo que supone uno de los mejores tops de todo 2020. ‘Shadows in the Night’ en 2015 vendía 22.000 unidades en su primera semana, si bien hay que recordar que era uno de sus álbumes de versiones. Se trata de su 9º número 1 en las listas británicas, lo que le pone en el nivel de ABBA y Queen, según informa la Official Charts Company. Es además, el hombre de más edad que jamás haya alcanzado la cima en Reino Unido, tras lograrlo a los 79 años.

Donde Bob Dylan no logrará el número 1 será en su propio país, Estados Unidos. Según las previsiones de HitsDailyDouble, las 58.000 unidades vendidas no serán suficientes para destronar a Lil B, que con el streaming suma el equivalente a 69.000. En cualquier caso, será su mejor resultado desde que en 2009 fuera número 1 con ‘Together Through Life’.