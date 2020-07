Neil Young, nuevo agraviado por Trump al usar su música en un mitin

Después de Rolling Stones y Tom Petty, ahora es Neil Young el nuevo músico agraviado por el uso de sus canciones en un mitin de Donald Trump. «Esto no cuenta con mi aprobación», ha respondido a través de su cuenta oficial en Twitter a una tuitera que señalaba cómo sonaba el himno ‘Rockin’ in the Free World’ en un mitin que celebraba el presidente de Estados Unidos junto al Monte Rushmore coincidiendo con el 4 de julio, fiesta nacional del país norteamericano.

No era la única canción del canadiense que sonaba en dicho evento político pues, como señalaba la misma usuaria con un vídeo del mismo evento en el que se escuchaba ‘Like a Hurricane’. Young insistía respondiendo «Me manifiesto en solidaridad con los Siux Lakota; y esto no cuenta con mi aprobación». Es bien conocida la implicación del veterano rockero en denunciar los agravios que los nativos norteamericanos han sufrido durante siglos por parte de los colonizadores de aquellas tierras.

Además, no era la primera vez –como sucedió en el caso de Rolling Stones– que Trump usaba ‘Rockin’ in the Free World’ en sus actos políticos, puesto que ya lo hizo en el inicio de la campaña electoral que le llevó hasta la Casa Blanca en 2016, como también sucedió con Rihanna, Guns ‘N’ Roses y una larga lista. Ahora, en respuesta a TMZ, su equipo de campaña asegura que pueden usar estas canciones porque «han pagado para obtener los derechos de usarlas». Todo esto, que parece una evidente que es una maniobra de distracción, recuerda a cuando ningún artistas mínimamente popular quería participar en los eventos de Trump, por mucho pastizal que ofreciera.

Neil Young ha sido actualidad en las últimas semanas por cuestiones puramente artísticas: el pasado 19 de junio veía la luz ‘Homegrown‘, un disco grabado en el año 1975 que nunca había visto la luz hasta ahora por expreso deseo de su autor.

This is NOT ok with me… https://t.co/Q9j9NRPMhi — Neil Young Archives (@NeilYoungNYA) July 4, 2020