Por qué no hay «canción del verano» este 2020 en 5 razones

Estamos a 9 de julio y… ¿alguien tiene claro cuál es la «canción del verano»? Donde en otro siglo era el momento de reencontrarse con Georgie Dann, donde otros años habíamos topado ya con una clara «Bomba» dominando las listas, este nos estamos encontrando con una diversidad que no deja una vencedora clara. Juguemos a adivinar por qué.

¿Verano…? ¿Pero hay verano?

Ni que decir tiene que el verano de 2020 todavía está peleando por existir, pues apenas están asomando las primeras actividades que lo atestiguan. Primeros conciertos en recintos adaptados a la nueva normalidad, primeras discotecas abiertas -pocas- con mesas y asientos reservados, terrazas abiertas sin música… Con las pistas de baile cerradas a cal y canto, no se están dando las condiciones necesarias para que cierto tipo de canciones desarrollen su recorrido. Nos quedamos en ‘Physical’ de Dua Lipa, porque salió antes del confinamiento. Hoy por hoy no tenemos ni idea de qué funcionará mejor en una pista de baile, si ‘Stupid Love’, que es lo que radia Los 40 Principales, o ‘Rain On Me’, que es lo que ha ganado por goleada en streaming.



No ha habido primavera

Dudamos de la existencia del verano, pero no de la ausencia de primavera. Nuestro país se confinó a mediados de marzo y el estado de alarma ha durado más de 3 meses. Eso se traduce en que los clubs han estado cerrados todo este tiempo. La canción del verano, tradicionalmente, no es una cosa que sale un 1 de julio y lo peta, sino normalmente un tema que se va creciendo poco a poco hasta alcanzar su cima de popularidad por estas fechas. Ahí van unos datos: ‘Despacito’ salió un mes de enero; ‘Bailando’ de Enrique Iglesias, un mes de febrero; ‘Lean On’, un mes de marzo. La ausencia de clubs y también nuestro estado de ánimo parece haber impedido que una canción haya podido tener un recorrido similar.



Aplazamientos conocidos y por conocer

Muchos lanzamientos decidían posponerse o suspenderse a causa de la covid-19. ‘TKN’ de Rosalía y Travis Scott era uno de los más gordos, pero la lista interesante es la de todo aquello que nunca sabremos que iba a salir y no salió, porque no se encontró un momento adecuado para 1) promocionarlo 2) rodar su correspondiente videoclip 3) encajarlo en un plan de márketing que pueda adaptarse a la convulsa situación política y epidemiológica que viven lugares tan determinantes como Estados Unidos. De hecho Jessie Ware decidió posponer su álbum una semana para que no coincidiera con el «Freedom Day» (19 de junio). Tras el éxito de ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj desde el pasado mes de noviembre, es imaginable que en algún gran sello se haya decidido guardar en un cajón alguna que otra bomba. ¿Merece la pena soltarla tal y como está el mundo del ocio?



El divorcio entre radio y streaming

Decir que lo que la gente oye en la radio en España y lo que la gente oye en Spotify, Tidal o Apple Music en España es muy diferente es quedarse corto. Hablamos directamente de mundos paralelos. Anuel AA y Ozuna dominan las listas de streaming con temas como ‘Caramelo’ y ‘El manual’. Pero la radio se niega a pincharlas. Lo más radiado en España ahora mismo es ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, una canción estupenda, una de las mejores de 2019, pero que mal que nos pese, jamás ha llegado a ser top 15 oficialmente en nuestro país. La gente en verdad prefiere ponerse a Nio García, Prince Royce, Feid, Justin Quiles, Don Patricio, Sech y Ñengo Flow… (todos ellos en el top 10 oficial ahora mismo) por mucho que en la radio no paren de dar las canciones de Nea, Doja Cat, Pablo López y David Bisbal con Aitana. Esta diversidad impide que una canción esté dominando claramente el mercado. Se da la circunstancia de que a los habituados a una forma de escuchar música no le suena ni de oídas lo que oye la otra mitad.



El dinamismo de TikTok

Como consecuencia de todo lo anterior, en las últimas semanas, ninguna canción ha dominado claramente la lista española de singles como en otras ocasiones ‘Despacito’, que fue top 1 durante meses; o ‘Tusa’, que también. Al contrario, hemos pasado de ‘Nunca estoy’ de C. Tangana a ‘TKN’ de Rosalía’, varias pistas de Bad Bunny, otras de Anuel AA… Con no uno sino dos discos de Bad Bunny recientes, uno con más de 20 pistas de Anuel y las colaboraciones extras de cada cual, es difícil adivinar qué canción pitará y cuál durará tan sólo 15 segundos de moda. En ese sentido hay que hablar de TikTok, una red capaz de aupar canciones que ni siquiera han sido single, como ha sido el caso de ‘Safaera’ de Bad Bunny. Sin vídeo ha logrado superar en streamings a la promocionadísima ‘Yo perreo sola‘, como muestra de una red abierta a aupar canciones viejas (Lizzo) o de artistas desconocidos por los que nadie apostó (Tones and I). ¿Merece la pena dilucidar cuál está siendo la canción del verano cuando TikTok está a punto de decantarse por otra?