Dua Lipa genera controversia al reivindicar la idea de «Gran Albania»

Dua Lipa debería estar celebrando el éxito de ‘Future Nostalgia’, convertido en uno de los grandes éxitos del extraño 2020 desde el punto de vista comercial gracias, principalmente, al streaming. De hecho, está a punto de ser noticia por convertirse en la primera mujer en conseguir que cuatro de sus canciones superen los mil millones (lo que los anglosajones califican de «billón») de escuchas en Spotify: ‘Don’t Start Now’ está a pocos streamings de sumarse a ‘New Rules’, ‘IDGAF’ y ‘One Kiss’, superando también a hombres como Drake, que tienen tres. Ed Sheeran es el que lleva más ventaja en esto, y cuenta con cinco canciones por encima de esas cifras.

Sin embargo la artista británica es trending topic mundial por haberse metido en un considerable berenjenal de connotaciones políticas, y además de los gordos. En un tuit, ha señalado el significado de la palabra «autóctonos» como un adjetivo relativo a «habitante de un lugar», definiéndolo como «indígena no descendiente de migrantes o colonos». Todo ello con una imagen que, entre dos próceres de su patria, refleja el mapa de la «Gran Albania», un concepto afín al nacionalismo albano y que reclama como propios de esa nación territorios que, hoy por hoy, pertenecen legalmente a Grecia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo.

Dua Lipa se hace así partícipe de un concepto empleado por la extrema derecha albanesa, siendo tildada como fascista o nazi por usuarios de Twitter, en su mayor parte provenientes de muchos de esos territorios, dejando patente que las diferencias geopolíticas entre esos países, que dieron lugar a la terrible Guerra de los Balcanes, siguen más que vivas.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020