Alanis Morissette se sincera sobre sus adicciones y su huída de la fama, a días de publicar su nuevo disco

Como tantos otros artistas, Alanis Morissette cambió sus planes de publicar su nuevo álbum –el primero desde ‘Havoc and Bright Lights‘, publicado hace ya ocho años– el pasado mes de mayo. Finalmente, será este próximo 31 de julio –es decir, el viernes de la próxima semana– cuando verá la luz ‘Such Pretty Forks in the Road‘, noveno álbum en la carrera de la ex-superestrella canadiense. Por eso hace unas horas se ha publicado una extensa entrevista con The Guardian en la que desgrana algunos detalles sobre este trabajo y, de manera más reveladora, sobre su vida y la fama global que tantísimo la hizo sufrir allá por los 90, cuando publicaba un ‘Jagged Little Pill’ que precisamente acaba de cumplir 25 años, siendo objeto de una reedición.

De la conversación con la periodista Eve Barlow el rotativo británico destaca el llamativo titular «sin terapia, no creo que estuviera todavía aquí». El contexto de esa sentencia es el sufrimiento que ha arrastrado por una «experiencia sexual traumática» de la que no da detalles, si bien lo relaciona con la «división, misoginia, sociopatía, falta de integridad y el narcisismo» que ha padecido por parte de los hombres de la industria musical toda su carrera. Algo que relaciona también con su exagerado nivel de fama que adquirió como «chica blanca enfadada» que la industria quiso otorgarle en su pico de fama de los 90, convirtiéndola en la diana contra la que los hombres podían descargar su frustración.

En la charla habla sobre esa popularidad, que llegó al punto de que los fans se colaban en sus habitaciones de hotel y robaban su ropa interior. «Sabían que la guardaba bajo mi almohada, era invasivo», asegura, diciendo que vivió la pérdida de intimidad como «un luto». Sin embargo se sentía muy sola y no encontró amigas ni empatía en sus compañeras de escena. «Pensé que iba a telefonear a Björk y a Tori (Amos) y todas nos íbamos a adorar. Contacté a un montón de gente. A menudo era recibida con un «¿por qué me llamas?». Se cuida de no dar nombres, según Barlow, pero ha dicho dos. En todo caso, cuando en los 2000 fue relegada por artistas pop como Britney Spears, se sintió liberada y fue lo que hizo que su vida volviera a estar bien. «La fama no es una circunstancia que quiera sostener», concluye.



En la entrevista también se reconoce como una «gran adicta», al hilo del vídeo de su reciente single ‘Reasons I Drink‘ –en cuyo vídeo forma parte de la típica sesión de terapia de desintoxicación–, si bien escurre un poco el bulto diciendo que sus mayores adicciones son el trabajo, el amor y la comida», añadiendo que padece un trastorno alimenticio desde la adolescencia.



En ‘Such Pretty Forks in the Road’, en cambio, aborda sus preocupaciones actuales: ‘Nemesis’, por ejemplo, habla sobre afrontar un embarazo inesperado –a sus 45 años, daba a luz el pasado septiembre a su hijo August, que se lleva 9 años con su hermano mayor, Ever, y 3 con la mediana, Onyz–, mientras que en ‘Pedestal’ y ‘Reckoning’ expone la estafa de millones de dólares por parte de su ex-mánager. En el aspecto musical, Barlow describe el álbum como «canciones enraizadas en el rock de guitarra y piano», como han mostrado claramente los singles que ha venido presentando del disco.



Como decíamos, primero se reveló ‘Reasons I Drink’, promocionada después con ese irónico clip sobre terapias. Más tarde mostraba ‘Smiling’, una balada con aspiraciones de himno que ha sido potenciada con remixes y, llamativamente, con una versión alternativa interpretada junto al elenco de ‘Jagged Little Pill’, musical de Broadway inspirado en ese álbum y que ha cosechado un considerable éxito. Y ya en las últimas semanas se han presentado ‘Diagnosis’ y ‘Reckoning’, medio tiempo y balada de sonido similar. Del mismo modo que se pospuso la fecha de edición de ‘Such Pretty Forks in the Road’, su tour mundial previsto para el próximo otoño y que paraba en España ha sido aplazado un año más allá: Alanis actuará en nuestro país el 10 de noviembre de 2021 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de noviembre de 2021 en el Wizink Center de Madrid.