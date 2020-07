Lianne La Havas / Lianne La Havas

Lianne La Havas se ha labrado una digna carrera como cantautora de soul-pop sin haber alcanzado nunca la popularidad de una Adele o incluso de un Michael Kiwanuka. Su primer disco obtuvo una nominación al Mercury Prize y el segundo produjo el éxito ‘Green & Gold’, que cuenta con 50 millones de reproducciones en Spotify. Entre el lanzamiento de ambos largos, la cantante británica narró los interludios de ‘Art Official Age‘ de Prince, quien la convertía en otra de sus «protegidas». Admirada también por Stevie Wonder y por un público diverso, la artista llega a su tercer disco, que ha titulado con su nombre en una declaración de intenciones que no se queda corta, pues este es sin duda su mejor trabajo hasta la fecha.

Sin renegar de ‘Blood‘, su último álbum, Lianne ha dicho que había cosas en él que «habría hecho de otra manera», y en concreto subraya que el tema ‘What You Won’t Do’ no estaba firmado por ella. Al margen de este planteamiento algo naíf (¿qué tiene de malo cantar temas ajenos?), ‘Lianne La Havas’ es un trabajo hecho totalmente en sus propios términos, hasta el punto que la artista reconoce que había preparado una «gran» sesión de fotos para él, pero que lo descartó al no sentirlo auténtico. La portada, un simple autorretrato que Lianne encontró de casualidad en su teléfono, refleja el carácter natural e íntimo de este álbum que narra el transcurso de una relación sentimental que no ha funcionado, y en el que Lianne ha explorado un sonido más orgánico que en el pasado. El mejor ejemplo de esto es el apasionado single ‘Bittersweet’, que habla sobre el desmorone de esa misma relación, y no en vano abre y cierra el disco a la vez, pero también cortes tan exquisitos como ‘Read My Lips’, de intrincado arreglo de guitarra acústica porque La Havas afirma ser seguidora de la tropicalia y de artistas como Emily Remler, a la que descubrió en Youtube; o ‘Seven Times’, que suena como si D’Angelo hubiera explorado tímidamente el flamenco en su álbum de 2000, ‘Voodoo’.

La mayor sorpresa de ‘Lianne La Havas’ no es que Mura Masa, ahora entregado al electro-punk, haya co-producido varios cortes en el álbum como el estupendo single de ecos neo-soul ‘Can’t Fight’, cuya letra captura ese momento en el que descubres que algo va mal en tu relación pero estás tan enganchada que no puedes dejarlo; sino que incluye una versión de ‘Weird Fishes‘ de Radiohead porque Lianne ha querido demostrar que su música está influida por muchos otros sonidos además del soul tradicional. Es una estupenda versión del corte de ‘In Rainbows‘ que además no suena nada fuera de lugar en el largo, pues La Havas la lleva totalmente a su terreno. Y además ofrece el momento más uptempo en un trabajo que destaca sobre todo por sus momentos contemplativos, relajados y veraniegos, como el delicado single ‘Paper Thin’, que nos descubre la posible razón de esa ruptura («sé que tu dolor es real, pero no te dejas curar») o la conmovedora ‘Courage’, por cuyo diálogo de guitarras se cuela un silbido alienígena que remite al ‘Felt Mountain‘ de Goldfrapp o por supuesto al trabajo de Joe Meek. En ambos temas queda claro que el verdadero amor en la vida de Lianne es su guitarra, y con ella teje la artista, en este nuevo trabajo, bonitos tapices instrumentales solo equiparables a su preciosa voz, aquí en su mejor forma.

Calificación: 7,9/10

Lo mejor: ‘Bittersweet’, ‘Paper Thin’, ‘Weird Fishes’, ‘Seven Times’

Te gustará si te gusta: Michael Kiwanuka, Laura Marling, Moses Sumney

Youtube: vídeo de ‘Can’t Fight’